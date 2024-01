Domingão sertanejo no Villa Country

Foto: Dupla Anderson & Alyson

A programação do Villa Country tá bombando. Se 2023 terminou com grandes shows este ano não será diferente. Fazendo jus ao “maior casa country/sertaneja da América Latina” o VC recebe neste domingo, 21 de janeiro três grandes duplas que são garantia de diversão.

Sobem ao palco da zona oeste paulistana Brunno & Márcio, Anderson & Alyson e Giancarlo & Juliano. Todas já com bom tempo na estrada sertaneja e muitos sucessos na bagagem, botando a galera para dançar na sola da bota e na palma da mão.

Os amigos Brunno & Márcio estão juntos há mais de dez anos e desde 2014 são residentes no Villa Country. Brunno é de São Paulo e Márcio vem de São Bernado do Campo, ABC, entre seus grandes sucessos está “Borracha de Amor”, que certamente faz parte do repertório da dupla.

Já os irmãos Anderson & Alyson começaram a carreira em 2005 sendo que seu primeiro álbum foi lançado dois anos depois. Entre os grandes hits da dupla estão “Fora de Sério”, “Uma Chance a Mais” e “Nosso Momento”, as quais não podem faltar nas apresentações dos manos.

Por fim, Giancarlo & Juliano também têm mais de uma década de trajetória, conquistando o público com seus batidões e muito romantismo. No repertório dos caras não vão faltar “Caipira”, “Camas Separadas”, “Cerveja na Goela”, “Coração de Mulher”, “Cowboy Jipeiro Apaixonado”, “Sai da Minha Cabeça” e “Troca de Emoção”.

SERVIÇO

Duplas Brunno & Márcio, Anderson & Alyson e Giancarlo & Juliano

Villa Country

Dia 21 de janeiro – 20 horas

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Inf: https://villacountry.com.br/programacao_interno.php?id=20240121#Agenda