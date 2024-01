Homenagem à Maria Auxiliadora da Silva

Foto: Zé Barretta

Uma das nossas mais importantes artistas plásticas negras faleceu há 50 anos

Em cartaz no Espaço Cultural Inventivo, zona leste de São Paulo, o espetáculo “Maria Auxiliadora” presta homenagem à uma das maiores pintoras de origem afro-indígena do país. Maria Auxiliadora da Silva (1935-1974) foi “expoente cultural da capital paulista e uma das primeiras artistas plásticas negras a expor no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP)”.

A montagem além de marcar cinco décadas sem Maria Auxiliadora da Silva também celebra os 20 anos de atividade da Cia dOs Inventivos, um dos mais destacados grupos teatrais da capital paulista que, segundo o diretor/ator Flávio Rodrigues, objetiva “resistir como um grupo e ajudar São Paulo a cultivar a sua diversidade cultural e o pensamento crítico”.

Com dramaturgia de Dione Carlos e direção de Rodrigues, “Maria Auxiliadora” traz a mineira que, ao lado da família formada por vários artistas pintores, escultores e escritores, é inspiração mostrando como uma mulher negra de origem pobre se tornou artista visual talentosa num meio elitista e preconceituoso.

Infelizmente a artista faleceu precocemente aos 39 anos vitimada por câncer.

Segundo Flávio Rodrigues, a ideia da peça é “usar o teatro popular para reconstruir as trajetórias de famílias que chegaram e ajudaram a construir a cidade”.

“Trazer à cena a vida e obra de Maria Auxiliadora da Silva é reverenciar a produção de toda a família Silva, fortalecendo as lutas das(os) artistas negras(os) brasileiras(os), sempre partindo da premissa de que nós não estamos sozinhas(os)”, aponta o diretor.

Para Dione Carlos o espetáculo ressalta a multiplicidade de “Marias” que serão apresentadas em cena.

“Maria Auxiliadora é fruto de uma comunidade composta de artistas de várias áreas. Sua mãe era uma artesã brilhante, rainha dos bordados. Seu pai era músico. São muitas Marias em uma só e cada uma delas é apresentada sempre em comunhão seja com a própria família, em mutirões para construir casas, na escola de samba, no baile black, no mundo das artes visuais ou em momentos de espiritualidade, no qual se conecta com sua ancestralidade afro-indígena”, conclui Dione Carlos.

A montagem fica em cartaz até 4 de fevereiro com entrada franca. Os ingressos podem ser retirados online.

SERVIÇO

Espetáculo Maria Auxiliadora com a Cia dOs Inventivos

Temporada: De 17 de janeiro a 4 de fevereiro – Quarta a domingo, às 20h.

Duração: 120 minutos

Classificação etária: 14 anos

Ingressos gratuitos retirados no Sympla

No Espaço Cultural Inventivo

Rua Limeira, 19 – Quinta da Paineira – próximo ao metrô Vila Prudente.

Capacidade: 25 lugares por sessão.