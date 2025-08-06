Dois Papas reestreia no Teatro Cultura Artística

Foto: Ale Catan



A montagem traz o embate entre o Papa Bento XVI e o futuro Papa Francisco

A partir de 22 de agosto o Teatro Cultura Artística, em São Paulo, recebe a nova temporada do espetáculo “Dois Papas” cuja trama gira em torno do embate entre o conservador Papa Bento XVI (1927-2022) e o cardeal e futuro Papa Francisco, Jorge Bergoglio (1936-2025). Texto original do diretor/roteirista neozelandês Anthony McCarten a montagem chega à região central da capital após temporadas de sucesso em unidades do SESC.

Protagonizada por Celso Frateschi (Cardeal Jorge Bergoglio) e Zécarlos Machado (Papa Bento XVI) a peça surgiu a partir do livro “The Pope”, escrito em 2019 por Anthony McCarten. O sucesso editorial levou a montagem aos palcos com estreia mundial, em junho do mesmo ano, no Royal & Derngate Theatre, na Inglaterra. Posteriormente, na tela grande “The Two Popes” foi adaptada pelo próprio autor, com direção de Fernando Meirelles. O filme recebeu três indicações ao Oscar, quatro indicações ao Globo de Ouro e cinco indicações ao BAFTA, três delas na categoria melhor roteiro para Anthony McCarten.

A montagem brasileira teve tradução de Rui Xavier e idealização de Rafa Steinhauser e Munir Kanaan, também responsável pela direção segura. Mas o grande destaque fica para as interpretações de Frateschi e Machado indicados ao Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) na categoria melhor ator. No palco, durante duas horas, os atores dão show. Numa trama permeada por toques de humor, vemos de um lado, um refinado teólogo e representante da tradição e dos velhos costumes da Igreja, do outro, um religioso carismático, com fama de rebelde, disposto a construir pontes com as mudanças do mundo moderno.

Jorge Bergoglio, discordando da forma como Bento XVI conduz a Igreja, quer pedir seu afastamento e aposentadoria. Porém, um convite para encontrar o Papa mudará seu destino e os rumos do catolicismo e seus mais de um bilhão de fiéis. A iminente renúncia de Bento XVI em virtude de crescentes pressões e desafios à frente da Santa Sé e a improvável escolha por Bergoglio a sucedê-lo tornam o encontro fascinante no qual visões de mundo colidem.

“Em cena, é como se estivessem quatro papas. Temos, em segundo plano, o Papa Bento XVI e o futuro Papa Francisco — os papas públicos, conhecidos pelos grandes eventos e cerimônias, vistos pela TV e pela internet. E temos o mais interessante, o que busquei iluminar: a intimidade desses dois homens, o cotidiano, aquilo que não vemos na mídia. A possibilidade do diálogo é o que move essa história — são duas visões de mundo completamente diferentes. Bento XVI é mais conservador, mas é ele quem chama Bergoglio para conversar. E Bergoglio, apesar de ser um homem mais aberto, chega hesitante para ter esse papo reto. São as complexidades desse encontro que conduzem o diálogo sobre a necessidade de mudanças”, enfatiza o diretor Munir Kanaan.

Já para Zécarlos Machado o texto mostra acirrada disputa teológica numa época em que cada um tem sua verdade. “As discordâncias se acirram e se tornam, inclusive, violentas. Se tornam perversas, desrespeitosas, doentias, trazendo uma noção de desumanidade em altíssimo grau. As vozes são discordantes de Bento XVI e de Francisco, mas quando se reconhece o lado humano e se tem uma boa vontade, é possível encontrar um caminho em que a humanidade, de fato, se estabeleça. É uma peça que nos leva a um processo de avaliação desse mundo caótico atual”, conclui o ator.

SERVIÇO

Dois Papas

Cultura Artística: Rua Nestor Pestana, 196 – Consolação, São Paulo – SP

Temporada: de 22 de agosto a 13 de setembro, sexta e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Capacidade: 580 lugares

*Não haverá apresentação no último domingo, dia 14

Preço: De R$ 100 a 180 (inteira) e de R$50 a R$ 90 (Meia)

Link de Compras: https://doispapas.byinti.com/#/event/dois-papas

Duração: 120 minutos.

Classificação: Livre.

Indicação: 14 anos