Essas doenças podem barrar a renovação da CNH e muitos motoristas só descobrem na última hora

Certas doenças podem impedir a renovação ou até barrar a emissão da CNH. Entenda como condições de saúde podem afetar seu direito de dirigir e o que fazer para evitar surpresas no processo de renovação

Problemas de saúde podem surgir como um obstáculo inesperado no momento da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O que muitos motoristas desconhecem é que determinadas doenças podem, sim, impedir a emissão ou a renovação do documento, especialmente quando comprometem a capacidade física ou mental necessária para dirigir com segurança.

A CNH funciona como uma certificação legal de que o condutor está apto a conduzir um veículo. Por isso, o processo de renovação envolve avaliações médicas obrigatórias, que analisam se o motorista mantém condições adequadas para enfrentar o trânsito com responsabilidade.

Por que e quais doenças interferem na renovação da CNH?

Dirigir exige atenção, reflexos rápidos, coordenação motora e equilíbrio emocional. Qualquer condição médica que afete essas capacidades pode representar risco não apenas ao condutor, mas também a passageiros e pedestres. Por esse motivo, a legislação brasileira prevê critérios rigorosos durante a avaliação médica.

Epilepsia e crises convulsivas

Entre as doenças que mais geram restrições está a epilepsia. Motoristas que apresentam crises convulsivas sem controle adequado dificilmente conseguem renovar a CNH. As convulsões podem ocorrer de forma imprevisível, aumentando significativamente o risco de acidentes.

No entanto, quando a doença está controlada, com tratamento contínuo e acompanhamento médico, é possível que o profissional responsável pela avaliação autorize a renovação, geralmente com prazos menores ou observações específicas.

Doenças cardíacas sob avaliação rigorosa

Problemas no coração também recebem atenção especial durante a renovação da CNH. Condições como insuficiência cardíaca, arritmias graves ou histórico recente de infarto podem causar tonturas, desmaios ou perda súbita de consciência.

Nesses casos, o médico avaliador pode solicitar exames complementares e relatórios de cardiologistas para confirmar se o motorista possui condições seguras de condução.

AVC e doenças neurológicas

O acidente vascular cerebral (AVC) e outras doenças neurológicas que afetam a coordenação motora ou as funções cognitivas podem impedir a renovação da CNH. Dificuldades de movimento, perda de reflexos, lapsos de memória e alterações na percepção são fatores considerados incompatíveis com a direção segura.

A liberação, quando possível, depende de laudos médicos detalhados e da comprovação de recuperação funcional suficiente.

Problemas de visão: um dos critérios mais decisivos

A visão é um dos pilares da condução segura. Alterações visuais importantes, como cegueira parcial, visão dupla ou dificuldade para enxergar placas e sinais à distância, podem resultar na reprovação do exame médico.

Motoristas que utilizam óculos ou lentes de contato devem garantir que a correção visual esteja atualizada. Caso contrário, mesmo pequenos déficits podem impedir a renovação da CNH.

Avaliação médica e exames complementares

A renovação da CNH exige a emissão de um atestado médico, especialmente para condutores acima de 65 anos ou com histórico de doenças. Durante a consulta, o profissional avalia aspectos físicos, mentais e, quando necessário, solicita exames adicionais, como:

Testes de coordenação motora

Avaliação neurológica

Exames cardiológicos

Testes de acuidade visual

O objetivo é assegurar que o motorista continue apto a dirigir com segurança.

É possível renovar a CNH mesmo com doença?

Em muitos casos, sim. Quando a doença está controlada, com acompanhamento médico regular e tratamento adequado, o motorista pode ser autorizado a dirigir. Nesses casos, a CNH pode ter validade reduzida ou conter observações específicas.

Por outro lado, ignorar orientações médicas ou dirigir sem condições adequadas pode resultar em suspensão ou até cancelamento do documento.

Fiscalização e consequências legais

A fiscalização de trânsito também pode identificar motoristas que não apresentam condições adequadas de saúde. Além de multas, a condução irregular pode gerar impedimentos futuros na renovação da CNH e outras sanções administrativas.

Como evitar problemas na renovação da CNH

Para não ser surpreendido, o ideal é manter exames médicos em dia e buscar tratamento imediato ao identificar qualquer condição que possa afetar a direção. A prevenção é a melhor forma de garantir tranquilidade no momento da renovação.

Manter a saúde sob controle não é apenas uma exigência legal, mas uma atitude de responsabilidade com a própria vida e com a segurança de todos no trânsito.