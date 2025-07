10 de julho: dia da pizza. Saiba como inovar com receitas e dicas que todo amante de pizza vai adorar

O Dia da Pizza é uma das datas mais aguardadas por quem adora essa deliciosa iguaria. Comemorado anualmente em 10 de julho, o Dia da Pizza é uma excelente oportunidade para experimentar novas receitas, sabores e, claro, celebrar esse prato que se tornou um verdadeiro ícone da culinária mundial. Neste artigo, exploraremos a história da pizza, as tendências mais recentes no preparo de pizzas, e como você pode inovar no preparo do prato com receitas irresistíveis. Além disso, vamos dar algumas dicas e curiosidades sobre como celebrar este dia de forma única e saborosa.

A história do dia da pizza

O Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, foi criado no Brasil em 2009, em homenagem à popularidade do prato que é amado mundialmente. Embora a pizza tenha suas raízes na Itália, ela se espalhou pelo mundo e foi adaptada aos gostos locais, tornando-se uma refeição presente em praticamente todos os países.

A pizza, como a conhecemos hoje, teve origem na cidade de Nápoles, no século XVIII. Originalmente, era feita com uma simples base de massa de pão, coberta com molho de tomate, queijo e algumas ervas. Com o tempo, a pizza foi se diversificando, com a adição de diferentes ingredientes, molhos e até estilos de massa. Hoje, a pizza é um prato que pode ser tanto simples quanto sofisticado, com variações infinitas de coberturas e estilos de preparo.

Como a pizza evoluiu ao longo do tempo

Embora as raízes da pizza sejam italianas, ela ganhou versões e adaptações em diversos países. O que começou como um prato simples e acessível, rapidamente se transformou em uma iguaria gourmet, com pizzarias oferecendo combinações de ingredientes sofisticados.

A pizza tradicional de massa fina e crocante foi se diversificando, com a introdução de massas mais espessas, como a de borda recheada ou as massas de fermentação lenta, que dão um sabor único. Além disso, as coberturas de pizza se expandiram de tomates e queijos para uma infinidade de opções, como cogumelos, carnes exóticas, frutas e até combinações doces.

Como inovar na pizza: receitas criativas e deliciosas

Agora, vamos explorar como você pode inovar no preparo da sua pizza, usando ingredientes frescos e combinando sabores inusitados. Aqui estão três receitas deliciosas para você experimentar no Dia da Pizza.

1. Pizza de cogumelos com queijo brie e molho de ervas

Esta pizza é perfeita para quem adora sabores mais delicados. O queijo brie, com sua cremosidade, combina perfeitamente com os cogumelos frescos e o molho de ervas aromáticas.

Ingredientes:

1 massa de pizza pronta ou caseira

200g de cogumelos frescos (shiitake ou paris)

150g de queijo brie em pedaços

Azeite de oliva

Alho picado a gosto

Ervas frescas (manjericão, tomilho e orégano)

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 220°C. Modele a massa de pizza e regue com azeite de oliva. Refogue os cogumelos com alho e azeite até que fiquem macios. Coloque os cogumelos sobre a massa de pizza, adicione o queijo brie e polvilhe as ervas por cima. Leve ao forno por cerca de 10 a 12 minutos, até que o queijo esteja derretido e a massa crocante.

2. Pizza de frango com pimentões e molho de iogurte

Se você gosta de sabores mais robustos, esta receita de pizza de frango com pimentões e molho de iogurte é uma excelente opção. A cremosidade do iogurte complementa os sabores do frango e dos pimentões assados.

Ingredientes:

1 massa de pizza pronta ou caseira

200g de peito de frango desfiado

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

100g de queijo mozzarella

3 colheres de sopa de iogurte natural

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 220°C. Modele a massa de pizza e espalhe o molho de iogurte por toda a base. Distribua o frango desfiado e os pimentões cortados em tiras sobre a pizza. Coloque o queijo por cima e regue com azeite de oliva. Leve ao forno por cerca de 12 a 15 minutos, até o queijo derreter e a pizza ficar crocante.

3. Pizza margherita clássica com manjericão fresco

A pizza Margherita é uma das mais tradicionais e amadas do mundo, com seu molho de tomate fresco, queijo mozzarella e manjericão. Aqui, a receita é ainda mais especial, com a adição de um toque de azeite de oliva para dar um sabor extra.

Ingredientes:

1 massa de pizza pronta ou caseira

200g de queijo mozzarella de búfala

1 tomate grande fatiado

Manjericão fresco

Azeite de oliva extra virgem

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 220°C. Modele a massa de pizza e adicione uma camada de molho de tomate fresco. Coloque as fatias de tomate e a mozzarella por cima da pizza. Leve ao forno por cerca de 10 minutos até que o queijo esteja derretido e dourado. Finalize com folhas de manjericão fresco e um fio de azeite de oliva.

Curiosidades sobre o dia da pizza

1. A pizza mais cara do mundo

A pizza Louis XIII é famosa por ser uma das pizzas mais caras já feitas, com o preço de cerca de 12.000 dólares. Criada pelo pizzaiolo Renato Viola, em Nápoles, Itália, essa pizza extravagante é feita com ingredientes raros e sofisticados, como caviar, lagosta, queijo mozzarella de búfala, e até ouro comestível.

Mas, o que torna essa pizza tão especial não é apenas o preço, mas a experiência de consumi-la. Para prepará-la, o chef utiliza um processo artesanal e meticuloso. Além disso, a pizza é servida diretamente na casa do cliente, que tem a oportunidade de apreciar esse prato de luxo em um ambiente íntimo e exclusivo. A pizza Louis XIII não é apenas uma refeição, mas uma experiência sensorial de alto nível.

Interessante notar que, embora a pizza Louis XIII seja um exemplo extremo de sofisticação, a pizza é um prato acessível e popular em muitas partes do mundo, com versões simples que encantam pessoas de diferentes culturas e classes sociais.

2. O maior festival de pizza

O maior festival de pizza do mundo acontece anualmente em Nápoles, na Itália, conhecido como o “Festival Internacional da Pizza”. Nápoles é a cidade de origem da pizza moderna e a terra da tradicional pizza napolitana, famosa por sua crocância e por ser feita com ingredientes frescos e de alta qualidade.

Neste evento, chefs de todo o mundo se reúnem para celebrar a pizza, mostrando suas habilidades e criando novas variações do prato. Além disso, o festival oferece aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a história da pizza e seus diferentes estilos.

O evento também promove competições, como o campeonato de pizzaiolos, onde os profissionais competem para ver quem consegue fazer a pizza mais saborosa ou mais bem apresentada. Esse festival é um verdadeiro tributo à pizza, celebrando sua diversidade e importância cultural na Itália e no mundo.

3. Pizza no Brasil

O Brasil é um dos maiores consumidores de pizza do mundo, com a cidade de São Paulo liderando como o maior centro consumidor. Uma das curiosidades mais interessantes é que, no Brasil, a pizza foi adaptada ao gosto local, com a adição de coberturas exóticas, como frango com catupiry, milho, palmito, e até mesmo pizzas doces, como a de chocolate.

A pizza foi trazida para o Brasil por imigrantes italianos no final do século XIX. Inicialmente, ela era servida de forma simples, mas logo os brasileiros começaram a incorporar ingredientes típicos do país, criando variações próprias. Por exemplo, a famosa pizza “brasileira” é recheada com queijo, presunto, ovos e outros ingredientes típicos.

Nos últimos anos, a pizza no Brasil se tornou ainda mais diversificada, com pizzarias especializadas em pizzas gourmet, onde ingredientes como trufas, queijos finos e frutos do mar são usados em combinações sofisticadas.

4. O maior número de pizzas produzidas

Em 2012, em Roma, Itália, foi criada a maior pizza do mundo, chamada de “Ottavia”, em homenagem ao imperador romano Augusto. Com 1261,65 metros quadrados, essa pizza gigante foi registrada no Guinness World Records como a maior já feita. A pizza foi preparada por uma equipe de 100 chefs, usando ingredientes de alta qualidade e o cuidado necessário para garantir que a pizza fosse suficientemente grande e saborosa.

A pizza Ottavia foi feita em uma plataforma ao ar livre, onde os chefs montaram a massa, espalharam o molho e adicionaram os ingredientes. A pizza foi composta por uma base de molho de tomate, queijo mozzarella e manjericão fresco, representando os sabores clássicos da pizza napolitana.

Essa incrível pizza foi criada para promover a alimentação saudável, já que a pizza foi feita com ingredientes orgânicos e foi preparada em uma plataforma que respeitava normas ambientais.

Pizza na antiguidade: as origens da pizza

Embora a pizza como a conhecemos hoje tenha sido popularizada na Itália, as suas raízes podem ser rastreadas até a Antiguidade. O conceito de pão achatado coberto com diversos ingredientes remonta a civilizações antigas, como os egípcios e os gregos. Na antiga Roma, o “panis focacius” era um tipo de pão achatado que os romanos costumavam cobrir com azeite, ervas e outros ingredientes, e esse prato é considerado um antecessor direto da pizza moderna.

Além disso, há evidências de que, na Grécia antiga, os cidadãos comiam uma versão semelhante à pizza, chamada “plakous”, que era feita de pão achatado coberto com vários ingredientes, como alho, azeite e queijo. Este prato era um favorito dos soldados gregos e se espalhou pela região mediterrânea.

Na Idade Média, o uso de tomates na pizza ainda não era conhecido, já que o tomate é nativo das Américas e só foi introduzido na Europa após a descoberta do Novo Mundo. No entanto, as bases de pizza, ou pão achatado com coberturas simples, eram populares na região mediterrânea, especialmente no sul da Itália.

Pizza na pedra: o método tradicional de preparo

A pizza na pedra é uma das formas mais tradicionais e apreciadas de preparar pizza, e esse método remonta à época em que os pizzaiolos utilizavam fornos de pedra para assar a pizza. O forno de pedra é capaz de atingir temperaturas muito altas, o que ajuda a criar uma crosta mais crocante e saborosa.

Esse método de preparo tem sido utilizado por séculos, e muitos chefs ainda preferem assar suas pizzas em pedras, pois elas retêm o calor e distribuem-no de maneira uniforme, o que resulta em uma pizza com textura perfeita. O uso de pedras para assar pizza remonta à Itália medieval, onde as pizzarias tradicionais utilizavam fornos de pedra a lenha para criar a pizza napolitana, famosa por sua crocância e sabor incomparável.

Hoje, o conceito de pizza na pedra ainda é amplamente utilizado, e muitas pizzarias e restaurantes oferecem essa experiência para os clientes, que podem saborear uma pizza com sabor e textura mais autênticos

Dicas para celebrar o dia da pizza

Para tornar seu Dia da Pizza ainda mais especial, aqui estão algumas ideias:

Faça uma noite de pizza artesanal : Convide amigos e familiares para uma noite de pizzas caseiras. Cada pessoa pode criar sua própria pizza, escolhendo entre diferentes coberturas e estilos de massas.

: Convide amigos e familiares para uma noite de pizzas caseiras. Cada pessoa pode criar sua própria pizza, escolhendo entre diferentes coberturas e estilos de massas. Experimente combinações exóticas de ingredientes : Além das tradicionais opções, que tal experimentar uma pizza com figos, queijo gorgonzola e mel? Ou uma pizza com frutos do mar e molho de tomate picante?

: Além das tradicionais opções, que tal experimentar uma pizza com figos, queijo gorgonzola e mel? Ou uma pizza com frutos do mar e molho de tomate picante? Desafios de pizza: Organize um concurso de quem consegue criar a pizza mais criativa ou quem consegue comer mais fatias.

Conectando sabores e emoções:

A relação entre o Dia da Pizza, o Dia das Crianças e outras datas comemorativas

O Dia da Pizza (10 de julho) e o Dia das Crianças (12 de outubro) são dois exemplos de datas sazonais que celebram momentos de diversão e união em torno da comida e da convivência. Enquanto o Dia da Pizza é uma celebração que une famílias e amigos ao redor de uma das refeições mais amadas do mundo, o Dia das Crianças é uma data repleta de festividades, com presentes, brincadeiras e muitos doces.

Ambas as datas, assim como outras comemorações sazonais como o Natal (25 de dezembro) e o Dia dos Namorados (12 de junho), são oportunidades para reunir pessoas, fortalecer laços e criar memórias afetivas em torno de experiências compartilhadas, sejam elas gastronômicas ou de celebração pessoal. Essas datas sazonais, portanto, se interligam ao promover o prazer de celebrar e a alegria de estar junto de quem se ama.

Segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, os brasileiros consomem cerca de 1 milhão de pizzas por dia, sendo São Paulo o maior polo consumidor, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Mas em todo o território nacional a pizza já foi adaptada e tropicalizada ganhando toques e ingredientes típicos de cada região.

No Pará essa fusão de culturas ganha sabor próprio com a crescente valorização da gastronomia amazônica em formatos tradicionais da culinária global.

O Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, teve a data instituída pelo então secretário de turismo Caio Luiz Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo que elegeria as dez melhores receitas de mozzarella e marguerita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário determinou a data de seu encerramento, 10 de julho, como data oficial de comemoração, mas ganhou força a partir de 2009 quando a tradição começou a crescer e se espalhar.

A ideia de incorporar sabores amazônicos a pizzas tem se fortalecido nos últimos anos. O movimento se alinha à valorização da cultura alimentar regional e ao interesse crescente do público por experiências gastronômicas autênticas.

O Dia da Pizza é uma data que celebra a deliciosa e versátil iguaria que une pessoas e culturas ao redor do mundo. Se você deseja tornar este dia ainda mais especial, experimente novas receitas e sabores, compartilhe com amigos e familiares, e aproveite cada fatia de criatividade. A pizza sempre será uma forma deliciosa de explorar sabores e comemorar momentos felizes.

Com informações da Agência Brasil