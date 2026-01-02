Confira o mapa completo dos feriados de 2026: Onde dá para e onde não dá para descansar

Planejar o ano com antecedência é uma das formas mais eficientes de ganhar tempo, evitar imprevistos e aproveitar melhor os períodos de descanso. Em 2026, o calendário brasileiro traz boas oportunidades — mas também exige atenção aos detalhes, especialmente quando falamos em diferenças entre feriados oficiais, feriados estaduais, pontos facultativos e as chamadas “emendas”.

A seguir, um panorama completo, criterioso e sem achismos, reunindo todas as informações relevantes para quem vive ou trabalha no Estado de São Paulo.

Um guia claro e confiável sobre os feriados nacionais e estaduais de 2026, com análise das melhores oportunidades de emenda, explicações sobre pontos facultativos e orientações práticas para planejar folgas, viagens e compromissos sem surpresas ao longo do ano.

O que é feriado, o que é ponto facultativo e por que isso importa

Antes de olhar o calendário, é essencial entender as categorias:

Feriados nacionais : valem para todo o território brasileiro, conforme legislação federal.

: valem para todo o território brasileiro, conforme legislação federal. Feriados estaduais : aplicam-se a todo o estado (no caso, São Paulo), independentemente do município.

: aplicam-se a todo o estado (no caso, São Paulo), independentemente do município. Pontos facultativos: não são feriados. A liberação do expediente depende de decisão do órgão público ou da empresa.

Essa distinção é fundamental para evitar erros de planejamento, especialmente no setor privado.

Feriados nacionais em 2026

Em 2026, o Brasil terá os seguintes feriados nacionais oficialmente reconhecidos:

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

– Confraternização Universal 3 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

– Paixão de Cristo 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

– Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Feriados estaduais no Estado de São Paulo

Além dos feriados nacionais, São Paulo possui dois feriados estaduais:

9 de julho (quinta-feira) – Revolução Constitucionalista de 1932

– Revolução Constitucionalista de 1932 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

No caso do dia 20 de novembro, ele possui dupla natureza: é ao mesmo tempo feriado nacional e estadual, o que reforça sua validade em todo o território paulista.

Onde estão as melhores oportunidades de “emenda”

Ao analisar apenas os feriados oficiais (nacionais e estaduais), é possível identificar momentos estratégicos para estender o descanso com apenas um dia de folga:

Melhores oportunidades de emenda (1 dia gera até 4 de descanso)

1º de janeiro (quinta-feira) → emenda na sexta-feira

→ emenda na sexta-feira 21 de abril (terça-feira) → emenda na segunda-feira

→ emenda na segunda-feira 9 de julho (quinta-feira) → emenda na sexta-feira

Feriados que já geram descanso prolongado automaticamente

3 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

– Paixão de Cristo 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 7 de setembro (segunda-feira) – Independência

– Independência 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 20 de novembro (sexta-feira) – Consciência Negra

– Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Feriado com pouco impacto prático

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República, sem geração automática de folga para a maioria dos trabalhadores.

E o Carnaval? Importante esclarecer

Embora seja amplamente tratado como “feriado” no imaginário coletivo, o Carnaval não é feriado nacional por lei. Trata-se de ponto facultativo, conforme o calendário oficial do governo federal.

Na prática, porém, muitas empresas, repartições públicas e até setores inteiros do mercado adotam a pausa, seja por tradição cultural, seja por baixa produtividade operacional nesses dias. Em muitos casos, ocorre compensação posterior de horas ou acordos internos de banco de horas.

Por isso, o Carnaval costuma funcionar como um “recesso informal” no Brasil — muito comum, mas juridicamente distinto de um feriado.

Planejamento é a chave

O calendário de 2026 oferece boas oportunidades para descanso, desde que o planejamento seja feito com informação correta. Saber diferenciar feriado, ponto facultativo e simples costume cultural evita frustrações e ajuda a organizar melhor férias, viagens e agendas profissionais.

Com organização, clareza e antecedência, é possível transformar 2026 em um ano equilibrado entre produtividade e qualidade de vida — sem surpresas desagradáveis no meio do caminho.

Para todos acompanharem de forma prática:

Calendário mês a mês (Janeiro a Dezembro)

Janeiro

01/01 – Ano-Novo / Confraternização Universal (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

06/01 – Dia de Reis (tradição religiosa/cultural).

Campanhas recorrentes: Janeiro Branco (saúde mental) e Janeiro Roxo (hanseníase), muito usadas em comunicação institucional. Serviços e Informações do Brasil

24/01 – Dia da Previdência Social / Dia Nacional dos Aposentados (muito citado em calendários cívicos).

25/01 – Aniversário da cidade de São Paulo (feriado municipal em SP; em outras cidades é data comum).

30/01 – Dia da Saudade (efeméride cultural).

Fevereiro

Carnaval (data móvel; é tradicional, mas em regra é ponto facultativo no calendário federal, não “feriado nacional”). Em 2026: 16 e 17/02 (ponto facultativo) e 18/02 (Quarta-feira de Cinzas até 14h). Serviços e Informações do Brasil

13/02 – Dia Mundial do Rádio (comunicação/educação).

Campanhas recorrentes: Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja (conscientização em saúde; muito exploradas por marcas e órgãos). Serviços e Informações do Brasil

Março

08/03 – Dia Internacional da Mulher (agenda pública, imprensa e marcas).

15/03 – Dia do Consumidor (data comercial forte; costuma virar “Semana do Consumidor”). Stone+1

20/03 – Início do outono (data astronômica, varia por ano).

21/03 – Dia Internacional da Síndrome de Down.

22/03 – Dia Mundial da Água.

Campanha recorrente: Março Lilás (prevenção do câncer do colo do útero), muito usada em saúde pública.

Abril

Paixão de Cristo (data móvel; aparece como feriado no calendário federal). Em 2026: 03/04. Serviços e Informações do Brasil

Páscoa (data móvel). Em 2026: 05/04 (domingo).

21/04 – Tiradentes (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

22/04 – Descobrimento do Brasil (efeméride histórica).

19/04 – Dia dos Povos Indígenas (antes “Dia do Índio”, ainda muito referenciado).

23/04 – Dia Mundial do Livro (UNESCO; comum em escolas e editoras).

Maio

01/05 – Dia do Trabalhador (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

Dia das Mães – 2º domingo de maio (principal data comercial do 1º semestre). Brasil Escola

13/05 – Abolição da Escravatura (efeméride histórica).

15/05 – Dia Internacional da Família.

17/05 – Dia Internacional de Combate à LGBTfobia (agenda pública e marcas).

31/05 – Dia Mundial Sem Tabaco.

Campanha recorrente: Maio Amarelo (segurança no trânsito), muito usada por órgãos e empresas.

Junho

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente.

Corpus Christi (data móvel; usualmente ponto facultativo no calendário federal). Em 2026: 04/06 (ponto facultativo) e 05/06 (ponto facultativo no calendário federal de 2026). Serviços e Informações do Brasil

12/06 – Dia dos Namorados (data comercial brasileira, muito relevante). Brasil Escola

13/06 – Santo Antônio (tradição; “santo casamenteiro”, base simbólica para campanhas).

24/06 – São João (Festas Juninas; fortíssimo no Norte/Nordeste e interior do país).

29/06 – São Pedro e São Paulo (Festas Juninas/Julinas em muitas regiões).

28/06 – Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Julho

09/07 – Revolução Constitucionalista (feriado estadual em SP).

13/07 – Dia Mundial do Rock (cultural; muito usado em mídia e marcas).

20/07 – Dia do Amigo (muito usado em redes sociais e varejo).

26/07 – Dia dos Avós.

27/07 – Dia Nacional dos Motociclistas (lei recente; pauta de trânsito/segurança e setor duas-rodas). Senado Federal

Campanha recorrente: Julho Amarelo (hepatites virais, calendário de saúde).

Agosto

Dia dos Pais – 2º domingo de agosto (data comercial forte). Brasil Escola

11/08 – Dia do Advogado e Dia do Estudante (datas muito citadas; forte para jurídico e educação).

22/08 – Dia do Folclore (educação/cultura).

25/08 – Dia do Soldado (cívico).

Campanha recorrente: Agosto Dourado (aleitamento materno, comunicação em saúde).

Setembro

05/09 – Dia da Amazônia (pauta ambiental). Brasil Escola

07/09 – Independência do Brasil (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

15/09 – Dia do Cliente (data comercial relevante). Stone

21/09 – Dia da Árvore (muito usado em escolas e ações ambientais).

22/09 – Início da primavera (data astronômica, varia por ano).

Campanha recorrente: Setembro Amarelo (prevenção do suicídio; altíssima presença em mídia e empresas).

Outubro

12/10 – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) e Dia das Crianças (data comercial). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

15/10 – Dia do Professor (educação; grande repercussão).

16/10 – Dia Mundial da Alimentação.

28/10 – Dia do Servidor Público (pode ser ponto facultativo no calendário federal; em 2026 é ponto facultativo). Serviços e Informações do Brasil

29/10 – Dia Nacional do Livro (efeméride cultural ligada à Biblioteca Nacional). Brasil Escola

31/10 – Halloween (forte em escolas de idiomas, festas e varejo temático).

Campanha recorrente: Outubro Rosa (câncer de mama; muito consolidada). Serviços e Informações do Brasil

Novembro

02/11 – Finados (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

12/11 – Dia dos Supermercados (data promocional criada e mobilizada pela ABRAS; relevância no varejo alimentar). Abras

15/11 – Proclamação da República (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

19/11 – Dia da Bandeira (efeméride cívica; não é feriado). Brasil Escola

20/11 – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional). Planalto

Black Friday – última sexta-feira de novembro (principal data comercial do ano); Cyber Monday – segunda-feira seguinte. Terra+1

Campanha recorrente: Novembro Azul (saúde do homem; amplamente adotada). Serviços e Informações do Brasil

Dezembro

01/12 – Dia Mundial de Luta contra a AIDS (muito usado em saúde pública).

10/12 – Dia Internacional dos Direitos Humanos (agenda institucional).

24/12 – Véspera de Natal (no calendário federal: ponto facultativo após 13h, em 2026). Serviços e Informações do Brasil

25/12 – Natal (feriado nacional). Portal da Prefeitura de Angra dos Reis

31/12 – Véspera de Ano-Novo (no calendário federal: ponto facultativo após 13h, em 2026). Serviços e Informações do Brasil

Campanhas recorrentes: Dezembro Vermelho (HIV/Aids) e Dezembro Laranja (câncer de pele), muito presentes em comunicação de saúde.

Caieiras:

14 de dezembro

marco: 14/12/1958 (emancipação) Prefeitura de Caieiras

idade em 2026: completa 68 anos em 14/12/2026

Franco da Rocha

data: 30 de novembro

marco: 30/11/1944 (emancipação/criação do município) Câmara Municipal de Franco da Rocha+1

idade em 2026: completa 82 anos em 30/11/2026

Cajamar

data: 18 de fevereiro

marco: 18/02/1959 (emancipação) Prefeitura de Cajamar

idade em 2026: completa 67 anos em 18/02/2026

Francisco Morato

data: 21 de março

marco: 21/03/1965 (emancipação) Francisco Morato

idade em 2026: completa 61 anos em 21/03/2026

Mairiporã

data: 27 de março

marco: 27/03/1889 (emancipação/elevação a município pela Lei Provincial 67) Prefeitura Municipal de Mairiporã

idade em 2026: completa 137 anos em 27/03/2026