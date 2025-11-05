Concurso Conab é Retomado: Novo Cronograma, Ajustes nas Cotas e Ampliação de Cadastro de Reserva

Concurso Conab é retomado com 403 vagas e novo cronograma.

Cadastro de reserva será ampliado após ajustes exigidos pelo MPF. Saiba o que muda.

O concurso Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), um dos mais aguardados na esfera federal em 2025, foi oficialmente retomado após passar por um período de suspensão.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União em 5 de novembro, trouxe alívio para milhares de candidatos que aguardavam definições sobre as próximas etapas do processo seletivo.

A pausa havia sido determinada em outubro após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que apontou a necessidade de ajustes relacionados à aplicação das políticas de cotas para Pessoas Pretas e Pardas (PPP) e Pessoas com Deficiência (PcD), especialmente no que diz respeito à correção das provas discursivas.

Agora, com o cronograma sendo reorganizado, o concurso segue para as próximas etapas, mantendo o número de vagas imediatas, mas ampliando o cadastro de reserva.

Por que o concurso Conab foi suspenso?

A suspensão ocorreu em atendimento a uma recomendação do MPF, que solicitou adequações nas regras de heteroidentificação e de avaliação biopsicossocial.

O órgão entendeu que a quantidade de provas discursivas corrigidas para cotistas não estava proporcional ao total de participantes desses grupos.

Com isso, a Conab declarou que era necessário ajustar o edital para garantir:

Mais provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas;

para candidatos cotistas; Ampliação do cadastro de reserva , aumentando as chances de convocação futura;

, aumentando as chances de convocação futura; Maior conformidade com as diretrizes federais de inclusão e diversidade.

Segundo nota publicada pela própria Companhia nas redes sociais, a medida foi tomada para assegurar um processo seletivo “mais justo, transparente e inclusivo”.

O que muda com a retomada do concurso?

A principal mudança está na reorganização do cronograma, que terá novas datas para:

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas;

Resultado preliminar e definitivo das provas discursivas;

Período de recursos para as provas discursivas;

Convocação para procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial;

Resultado final do concurso.

Embora ainda não tenha sido divulgada a nova tabela com datas específicas, a Conab confirmou que nenhuma mudança foi feita no conteúdo programático ou no número de vagas imediatas.

O que aumenta é o cadastro de reserva

Com mais provas discursivas sendo avaliadas, mais candidatos poderão ser convocados ao longo da vigência do concurso. Para quem busca estabilidade, essa informação representa um sinal positivo, pois concursos federais frequentemente chamam aprovados do cadastro de reserva ao longo dos anos.

Entenda a oferta de vagas

O edital da Conab disponibiliza 403 vagas imediatas, distribuídas entre nível médio e superior.

Vagas para nível médio

Cargo: Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Salário inicial: R$ 3.459,87

R$ Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Distribuição: unidades da Conab em diversos estados

Vagas para nível superior

Cargo: Analista (diversas áreas e especialidades)

Analista (diversas áreas e especialidades) Salário inicial: R$ 8.140,88

R$ Prova discursiva obrigatória: Sim

Além dos salários, os aprovados terão acesso a benefícios como:

auxílio-alimentação,

plano de saúde,

auxílio-transporte,

previdência complementar,

seguro de vida.

Relembre como foram as provas

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 13 de julho, com reaplicação parcial em 14 de setembro para duas especialidades em duas cidades, devido a problemas logísticos.

Estrutura da prova objetiva:

Escolaridade Questões Totais Conhecimentos Básicos Conhecimentos Específicos Nível médio 100 questões 40 60 Nível superior 80 questões 30 50

Para os cargos de Analista, também foi aplicada uma prova discursiva, que consistia em uma resposta dissertativa entre 20 e 30 linhas sobre temas relacionados à área.

Critério de corte

Foi eliminado o candidato que:

Não alcançou pelo menos 50% dos pontos da prova discursiva;

Ou não atingiu o mínimo exigido na prova objetiva.

Impacto da ampliação do cadastro de reserva

Na prática, aumentar o cadastro de reserva significa:

Mais candidatos poderão ser convocados futuramente

Em concursos federais, é comum que a administração pública convoque mais candidatos além das vagas imediatas ao longo da vigência do certame.

Maior rotatividade e substituição de aposentadorias

A Conab passa por um cenário de renovação de quadro, o que historicamente aumenta convocações.

Oportunidade para candidatos que ficaram “por pouco”

Se você ficou próximo da nota de corte, suas chances aumentam consideravelmente.

O que esperar daqui para frente?

Agora, os candidatos devem aguardar:

A divulgação oficial do novo cronograma;

A publicação dos resultados preliminares;

Os prazos para interposição de recursos, quando cabíveis.

A recomendação é acompanhar:

Diário Oficial da União ;

; Site da organizadora Instituto Consulpam ;

; Perfis oficiais da Conab nas redes sociais.

Informações extras

A seleção da Conab, organizada pelo Instituto Consulpam, oferece 403 vagas imediatas com salários que variam entre R$ 3.459,87 e R$ 8.140,88.

As provas objetivas contaram com 80 questões de múltipla escolha, e, no caso dos cargos de Analista, também houve prova discursiva, cuja correção foi destinada aos candidatos melhor classificados na objetiva, em volume equivalente a até 10 vezes o número de vagas imediatas ou, no mínimo, 20 candidatos, prevalecendo o maior número.

Além disso, foi estabelecido que o candidato seria eliminado caso não alcançasse pelo menos 50% da pontuação na prova discursiva.

Segundo publicação da própria Conab no Instagram, a abstenção foi cerca de 48% praticamente metade dos candidatos acabou não realizando as provas!

Confira o novo cronograma após a retomada.

Para os candidatos, a ampliação do cadastro de reserva é uma excelente notícia, pois representa mais chances reais de nomeação ao longo da validade do concurso.

Com salários de até R$ 8 mil, benefícios robustos e estabilidade, o concurso continua sendo uma das seleções mais atraentes da esfera pública em 2025.

Se você fez a prova, agora é o momento de acompanhar os próximos comunicados e manter-se confiante.

Você pode conferir mais informações no Instagram da Conab: