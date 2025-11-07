Acidente com van escolar em Guarulhos deixa feridos na Av. Palmira Rossi; adolescente presa às ferragens.

Veja o que se sabe e orientações de segurança.

O que se sabe até agora

Um acidente com van escolar em Guarulhos envolvendo um micro-ônibus deixou pelo menos cinco pessoas feridas, entre elas crianças.

O caso aconteceu pela manhã na Avenida Palmira Rossi eixo viário que concentra deslocamento de estudantes e circulação de coletivos o momento do acidente ocorreu justamente no periodo que o fluxo escolar é mais intenso.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e forças de segurança atuaram no resgate e na interdição da via, em uma das ocorrências, uma adolescente ficou presa às ferragens e foi retirada com apoio especializado antes de ser encaminhada pelo Helicóptero Águia da PM para o Hospital da Clínicas. .

As primeiras informações apontam para falha nos freios da van versão que será confirmada pela perícia.

Efeito cascata sobre o trânsito é imediato

Em horários de pico, o efeito cascata sobre o trânsito é imediato, e o deslocamento de ambulâncias exige faixas livres para prioridade de passagem.

Em coberturas televisivas, como do R7 repórteres registraram interdição de faixa e movimento lento na chegada dos socorristas.

O primeiro atendimento aconteceu na própria via, com estabilização e triagem das vítimas. A adolescente que ficou presa foi retirada com técnicas de desencarceramento, prática padrão do Corpo de Bombeiros para colisões com deformação de cabine.

A perícia técnica deve reconstituir a dinâmica

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram o trecho, e a perícia técnica deve reconstituir a dinâmica da colisão para verificar velocidade, distância de frenagem, manutenção do veículo e condição do motorista.

A CET-Guarulhos monitora reflexos no trânsito, e a Prefeitura deve divulgar atualizações conforme avança a apuração. Entre as frentes que costumam ser analisadas em ocorrências assim estão:

integridade do sistema de freios e manutenção preventiva ;

; lotação e uso de cintos de segurança ;

e uso de ; sinalização e visibilidade no ponto do impacto;

e visibilidade no ponto do impacto; tempo de resposta dos serviços de emergência.

Um debate que é recorrente em grandes centros urbanos

O episódio reabre um debate que é recorrente em grandes centros urbanos: como tornar o transporte escolar mais seguro e padronizar a fiscalização?

Especialistas e órgãos de trânsito costumam destacar alguns pilares práticos, que valem para Guarulhos e para toda a Grande São Paulo:

Para empresas e motoristas

Manutenção preventiva documentada (sistema de freios, pneus, suspensão e iluminação).

documentada (sistema de freios, pneus, suspensão e iluminação). Vistoria dentro do prazo e alvará municipal em dia.

dentro do prazo e em dia. Treinamento periódico (direção defensiva, condução com crianças, protocolos de emergência).

(direção defensiva, condução com crianças, protocolos de emergência). Conferência de lotação e cintos de segurança para todos os ocupantes.

Para escolas e famílias

Checar se o prestador está regularizado junto à Prefeitura.

junto à Prefeitura. Confirmar rota , tempo de percurso e contato de emergência .

, e . Orientar as crianças sobre uso contínuo do cinto , postura no embarque/desembarque e como acionar ajuda .

, postura no embarque/desembarque e como . Registrar não conformidades (atrasos graves, excesso de velocidade, manobras perigosas) em canais oficiais.

O que fazer ao se deparar com um acidente desse tipo

Em casos como esse a prioridade é o socorro e a segurança da cena.

A orientação geral é:

Ligar 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU) imediatamente, informando localização precisa. Sinalizar o local à distância para evitar novos impactos, não mover vítimas sem orientação. Evitar aglomeração, ela atrapalha o atendimento. Fornecer aos socorristas informações úteis (quantidade de ocupantes, presença de crianças pequenas, condições médicas conhecidas).

Linha do tempo

Manhã :

1 – colisão entre van escolar e micro-ônibus na Avenida Palmira Rossi .

2 – Atendimento mobiliza Bombeiros e SAMU.

: 1 – colisão entre van escolar e micro-ônibus na . 2 – Atendimento mobiliza Bombeiros e SAMU. Resgate :

1 – Adolescente fica presa nas ferragens.

2 -Extração é feita com técnicas de desencarceramento.

3 – Vítimas são levadas a hospitais.

: 1 – Adolescente fica presa nas ferragens. 2 -Extração é feita com técnicas de desencarceramento. 3 – Vítimas são levadas a hospitais. Hipóteses :

1 – Relatos iniciais indicam falha nos freios .

2 – Perícia definirá a causa.

: 1 – Relatos iniciais indicam . 2 – Perícia definirá a causa. Trânsito:

1 – Via parcialmente bloqueada.

2 – TV aberta registrou lento escoamento no entorno.

VEJA O VÍDEO DA CNN:

EM ATUALIZAÇÃO

Celio Ricardo Eu sou alguém que vive com os olhos curiosos e o coração aberto para o mundo.

Apaixonado por tecnologia, fascinado por saúde e encantado com tudo que envolve animais e plantas, encontro beleza tanto nos avanços digitais quanto na simplicidade da natureza. Viajar é meu combustível, cada destino me ensina algo novo, e cada cultura me inspira a ver a vida por outros ângulos. Escrever é minha forma de eternizar essas descobertas, transformar experiências em palavras e compartilhar ideias que conectam.

