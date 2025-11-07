Acidente com van escolar em Guarulhos deixa feridos na Av. Palmira Rossi; adolescente presa às ferragens.
Veja o que se sabe e orientações de segurança.
O que se sabe até agora
Um acidente com van escolar em Guarulhos envolvendo um micro-ônibus deixou pelo menos cinco pessoas feridas, entre elas crianças.
O caso aconteceu pela manhã na Avenida Palmira Rossi eixo viário que concentra deslocamento de estudantes e circulação de coletivos o momento do acidente ocorreu justamente no periodo que o fluxo escolar é mais intenso.
Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e forças de segurança atuaram no resgate e na interdição da via, em uma das ocorrências, uma adolescente ficou presa às ferragens e foi retirada com apoio especializado antes de ser encaminhada pelo Helicóptero Águia da PM para o Hospital da Clínicas. .
As primeiras informações apontam para falha nos freios da van versão que será confirmada pela perícia.
Efeito cascata sobre o trânsito é imediato
Em horários de pico, o efeito cascata sobre o trânsito é imediato, e o deslocamento de ambulâncias exige faixas livres para prioridade de passagem.
Em coberturas televisivas, como do R7 repórteres registraram interdição de faixa e movimento lento na chegada dos socorristas.
O primeiro atendimento aconteceu na própria via, com estabilização e triagem das vítimas. A adolescente que ficou presa foi retirada com técnicas de desencarceramento, prática padrão do Corpo de Bombeiros para colisões com deformação de cabine.
A perícia técnica deve reconstituir a dinâmica
A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram o trecho, e a perícia técnica deve reconstituir a dinâmica da colisão para verificar velocidade, distância de frenagem, manutenção do veículo e condição do motorista.
A CET-Guarulhos monitora reflexos no trânsito, e a Prefeitura deve divulgar atualizações conforme avança a apuração. Entre as frentes que costumam ser analisadas em ocorrências assim estão:
- integridade do sistema de freios e manutenção preventiva;
- lotação e uso de cintos de segurança;
- sinalização e visibilidade no ponto do impacto;
- tempo de resposta dos serviços de emergência.
Um debate que é recorrente em grandes centros urbanos
O episódio reabre um debate que é recorrente em grandes centros urbanos: como tornar o transporte escolar mais seguro e padronizar a fiscalização?
Especialistas e órgãos de trânsito costumam destacar alguns pilares práticos, que valem para Guarulhos e para toda a Grande São Paulo:
Para empresas e motoristas
- Manutenção preventiva documentada (sistema de freios, pneus, suspensão e iluminação).
- Vistoria dentro do prazo e alvará municipal em dia.
- Treinamento periódico (direção defensiva, condução com crianças, protocolos de emergência).
- Conferência de lotação e cintos de segurança para todos os ocupantes.
Para escolas e famílias
- Checar se o prestador está regularizado junto à Prefeitura.
- Confirmar rota, tempo de percurso e contato de emergência.
- Orientar as crianças sobre uso contínuo do cinto, postura no embarque/desembarque e como acionar ajuda.
- Registrar não conformidades (atrasos graves, excesso de velocidade, manobras perigosas) em canais oficiais.
O que fazer ao se deparar com um acidente desse tipo
Em casos como esse a prioridade é o socorro e a segurança da cena.
A orientação geral é:
- Ligar 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU) imediatamente, informando localização precisa.
- Sinalizar o local à distância para evitar novos impactos, não mover vítimas sem orientação.
- Evitar aglomeração, ela atrapalha o atendimento.
- Fornecer aos socorristas informações úteis (quantidade de ocupantes, presença de crianças pequenas, condições médicas conhecidas).
Linha do tempo
- Manhã:
1 – colisão entre van escolar e micro-ônibus na Avenida Palmira Rossi.
2 – Atendimento mobiliza Bombeiros e SAMU.
- Resgate:
1 – Adolescente fica presa nas ferragens.
2 -Extração é feita com técnicas de desencarceramento.
3 – Vítimas são levadas a hospitais.
- Hipóteses:
1 – Relatos iniciais indicam falha nos freios.
2 – Perícia definirá a causa.
- Trânsito:
1 – Via parcialmente bloqueada.
2 – TV aberta registrou lento escoamento no entorno.
VEJA O VÍDEO DA CNN:
