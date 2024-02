Como nossos pais, mas nem tanto

Foto: Pedro Miceli

Espetáculo protagonizado por Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo estreia em março no Teatro Porto

A partir de 1º de março o Teatro Porto, região central da capital, recebe “Gostava mais dos pais”, espetáculo protagonizado pelos humoristas Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo.

Amigos desde a infância eles podem ser vistos na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, transmitida pela Globo e Canal Viva.

Filhos de Chico Anysio (1931-2012) e Lucio Mauro (1927-2019) os rapazes celebram, além da amizade, as dores e delícias de sucederem dois dos maiores ícones do humor brasileiro.

O título da montagem já dá uma ideia, pois surgiu após situações vividas por ambos. Quando abordados na rua recebem inúmeros elogios, porém a pessoa finaliza o encontro dizendo que gostava mais dos pais.

A direção é de Debora Lamm, enquanto o texto ficou a cargo de Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, o qual foi escrito a partir de depoimentos de Mauro Filho e Mazzeo.

No palco os atores refletem sobre as mudanças tecnológicas e digitais, o desafio de se manter relevantes com a chegada dos 50 anos (Mauro Filho tem 49 e Mazzeo 46) e a pressão da herança paterna para preservar a própria identidade.

Interpretam dez personagens e várias versões deles mesmo em esquetes que entrecruzam suas histórias de vida com temas atuais como barreiras impostas ao humor, dificuldades de encontrar lugar na era digital, cultura do cancelamento, fake news e a ânsia por curtidas e viralizações.

Para Debora Lamm rir de si mesmo é humor esperto. “Numa mistura de autoficção e variados personagens, os meninos fazem um divertido panorama de suas próprias trajetórias, abraçam a crise da maturidade em meio ao declínio do patriarcado e, simultaneamente, emocionam ao falarem da importância da amizade e parceria que perpassam os anos”, observa.

Segundo Lucio Mauro Filho, uma das finalidades do humor é fazer o público olhar para as coisas que estão acontecendo na sociedade sob outra perspectiva. “A nossa peça faz uma reflexão sobre a linha tênue que define os limites da comédia e da nossa responsabilidade de estar em sintonia com o nosso tempo. O humor também envelhece”, pondera o Tuco de “A Grande Família’.

A comparação com os pais é algo inevitável e motivo de brincadeiras entre eles.

“É uma reflexão também sobre o desejo de não remar contra a maré e ao mesmo tempo entender os novos tempos. Ou seja, nós não somos youtubers, nós não sabemos fazer um TikTok. Então, o que a gente faz? Será que ainda vai ter espaço para o que a gente sabe fazer”, questiona Bruno.

“Enxergar o novo é a chave. E também buscar um equilíbrio entre a bagagem que acumulamos e podemos oferecer aos projetos, sempre mantendo as portas abertas para as novidades”, conclui Mauro Filho.

SERVIÇO

Gostava Mais dos Pais

De 1º de março a 14 de abril de 2024- Sextas e sábados às 20h e domingos às 17h.

Ingressos: Plateia R$100 e R$50 / Balcão de Frisa R$80 e R$40.

Classificação: 14 anos.

Duração: 90 minutos.

TEATRO PORTO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3366-8700

Bilheteria:

Aberta somente nos dias de espetáculo, duas horas antes da atração.

Clientes Porto Seguro Bank mais acompanhante têm 50% de desconto.

Clientes Porto mais acompanhante têm 30% de desconto.

Vendas: www.sympla.com.br/teatroporto

Capacidade: 508 lugares.

Formas de pagamento: Cartão de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo e Diners).

Acessibilidade: 10 lugares para cadeirantes e 5 cadeiras para obesos.

Estacionamento no local: Gratuito para clientes do Teatro Porto.