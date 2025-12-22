Clô, pra sempre no Teatro UOL

Foto: Claudia Martini Eduardo Martini volta aos palcos em nova montagem como o estilista Clodovil Hernandes A partir de 17 […]

Foto: Claudia Martini

Eduardo Martini volta aos palcos em nova montagem como o estilista Clodovil Hernandes

A partir de 17 de janeiro o Teatro Uol, em São Paulo, recebe o espetáculo “Clô, pra sempre”, imersão na vida do estilista e apresentador Clodovil Hernandez (1937-2009). O texto assinado por Raphael Gama e direção de Viviane Alfano traz novamente Eduardo Martini revisitando o icônico personagem após o sucesso de “Simplesmente Clô” com o qual venceu o Prêmio Bibi Ferreira como melhor ator em 2022.

Nascido em Catanduva, interior de São Paulo, Clodovil foi admirado e controverso, não tendo medo de entrar em polêmicas e mantendo postura e atitude diante dos antagonistas. Segundo Eduardo Martini, o estilista não tinha meio-termo despertando amor e ódio. “No texto nós não fugimos de nada disso. A ideia é mostrar essa persona tão rica e contraditória sem jamais defender ou julgar. Ele não gostaria disso”, afirma Martini.

Por ter convivido com Hernandes, o ator diz que nutria há anos o desejo de homenageá-lo no palco. Durante 60 minutos vemos Clodovil expor pensamentos e episódios marcantes, revelando as origens de suas criações e seus mais de 40 anos de vida pública. Ao longo de décadas o inesquecível artista atuou na moda e televisão, tendo até um mandato como deputado federal. Sem filtros ou meias palavras acompanhamos o relato íntimo de uma infância e adolescência difíceis, marcadas pela solidão.

“É bastante especial voltar ao palco sendo dirigido pela Viviane, com texto do Raphael. Eles me dão muita segurança e cuidam dos meus projetos de maneira sublime. É muito bom me sentir assim, seguro em cena, com uma parceria como essa. Tenho certeza de que o Clodovil já é um marco muito importante na minha carreira e também para o público. Não tem como não se emocionar”, conclui Eduardo Martini.

“Clô, pra sempre” cumpre temporada na região central da capital até 1° de março com sessões aos sábados e domingos. Confira.

SERVIÇO

Clô, pra sempre

Temporada: de 17 de janeiro a 1° de março

Teatro UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618

Contato: (11) 3823-2323

Duração: 60 minutos

Sessões: Sábados, às 18 horas e domingos às 20 horas

Classificação: 10 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: www.teatrouol.com.br