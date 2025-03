Clarice Falcão na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação

A multi-artista comemora um ano da turnê do álbum “Truque”

E março tá bombando, com shows de cantoras maravilhosas. No próximo sábado (22) a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe Clarice Falcão, mostrando sonoridade que vai da MPB radiofônica a canções permeadas por batidas eletrônicas. A também atriz, roteirista, compositora, diretora e humorista sobe ao palco da zona oeste celebrando um ano em turnê com o álbum “Truque”, lançado em 2023. A tour já passou por várias cidades sempre com shows concorridos.

Prestes a completar 20 anos de carreira a pernambucana de Recife vem de família talentosa. Filha da também atriz e roteirista Adriana Falcão e do cineasta João Falcão iniciou atuando em curtas-metragens lançados em 2006. Foi o start de uma trajetória impulsionada pelo talento interpretativo. Novelas e séries são inúmeras, entre elas, “A Favorita”, “Vendemos Cadeiras”, “O Grande Gonzalez”, “Shippados”, “Desnude” e “Encantado’s”.

No cinema atuou em diversos longas como “O Segundo Minuto”, “Dois Menos Dois”, “Fica Comigo Esta Noite”, “Laços”, “Desculpe o Transtorno” e “Música Para Morrer de Amor”. Clarice Falcão fez a estreia discográfica em 2013 com “Monomania” que lhe valeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria “Artista Revelação”. Depois vieram mais três álbuns: ‘Problema Meu” (2016), “Tem Conserto” (2019) e o já mencionado “Truque”.

Na Casa Natura Musical a cantora mostra um repertório passando por todas as fases da carreira. “O show é basicamente uma grande surpresa. Ele passa por todas as fases da minha carreira e traz faixas que não costumo tocar há anos. Acho que será uma experiência muito legal para fãs que curtem desde o ‘Monomania’ e para quem conheceu agora com o ‘Truque’”, conta Clarice. No repertório, entre outras, “Eu Esqueci de Você”, “Capitão Gancho”, “Truque”, “Segunda Dimensão”, “Quero Acreditar”, “Morrer Tanto”, “Esvaziou”, “Mal Pra Saúde” e “Horizontalmente”.

SERVIÇO

Clarice Falcão

Um ano da turnê Truque

Data: 22 de março – Sábado

Abertura da Casa: 19h30

Show – 21 horas

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/103222/d/303553