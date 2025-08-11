CIRCOS – Festival Internacional SESC de Circo em São Paulo

Foto: Divulgação

Trazendo atrações nacionais e internacionais evento celebra as artes circenses

Até 24 de agosto São Paulo se transforma na capital das artes circenses com várias companhias do Brasil e do exterior levando para toda a família uma fusão de diferentes linguagens e experiências únicas. A 8ª Edição CIRCOS – Festival Internacional SESC de Circo ocupa as unidades 14 Bis, 24 de Maio, Avenida Paulista, Belenzinho, Bom Retiro, Carmo, Consolação, Galeria (futura unidade), Ipiranga, Interlagos, Pinheiros, Pompeia, Santana e Vila Mariana e mais seis espaços públicos da capital paulista.

Com entrada franca para todas as apresentações o festival reafirma as artes circenses como lugar de fala, escuta, memória e resistência. Pautado pela pluralidade das vozes e estéticas o evento se consolida como principal condutor da produção das companhias contemporâneas trazendo artistas de nove estados brasileiros e de vinte e um países.

Fácil perceber o quanto a pluralidade e diversidade artística norteiam as atrações. Uma transforma a cidade em grande parque de diversões, incentivando a brincadeira e a ocupação dos espaços públicos. Outra aposta na leveza e no encanto, manipulando elementos efêmeros para criar um universo mágico.

Além disso, ilusionismo, cortejos e mágica estão entre as inúmeras atrações. Um dos destaques internacionais é a Cie Monstre (s), da França, que se apresenta neste sábado (16) e domingo (17) no SESC Bom Retiro, região central de São Paulo.

A companhia criada por Étienne Saglio, Goupil & Kosmao integra a magie nouvelle, misturando teatro, cinema e animação. Os franceses fazem uma linda homenagem aos estúdio Tex Avery (criador dos clássicos Pernalonga e Patolino) e Pixar (produtora de sucessos estrondosos como Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille e Up – Altas Aventuras). Na trama, Goupil, uma raposa de pelúcia e ex-estola fashionista, vira assistente do mágico Kosmao, mas decide roubar a cena para brilhar no cabaré. Sem falas e com trilha de piano, a dupla apresenta truques de magia e ilusionismo.

São tantas atrações que os papais terão que disputar com os filhos o que conferir. A magia do circo é eterna e vislumbra crianças e adutos numa maravilhosa montanha russa de emoções.

SERVIÇO

8ª Edição CIRCOS – Festival Internacional Sesc de Circo

De 8 a 24 de agosto

Inf: www.sescsp.org.br/circos

Livre

Grátis