Casa Natura Musical recebe Teago Oliveira

O cantor e compositor faz show de lançamento do disco Canções do Velho Mundo

Encerrando a programação 2025 a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única do cantor e compositor Teago Oliveira. O músico soteropolitano sobe ao palco da zona oeste no dia 14 de dezembro, performando seu segundo disco solo: “Canções do Velho Mundo”, gravado recentemente.

Oliveira tornou-se conhecido à frente da banda Maglore, formada em Salvador (BA), em 2009, com a qual gravou cinco álbuns de estúdio. Considerado um dos mais inventivos artistas da música brasileira atual tem canções gravadas por medalhões como Gal Costa, Erasmo Carlos e Pitty.

Inquieto como todo bom baiano, Teago Oliveira lançou em 2019 o elogiado “Boa Sorte” com o qual mostrou sua veia criativa em constante ebulição. Sem se ater às normas mercadológicas “Canções do Velho Mundo”, gravado de forma independente, ampliou os horizontes sonoros do cara, transitando pela MPB, Folk, indie, soft rock setentista, com texturas analógicas e cuidados artesanais em cada timbre.

“Canções do Velho Mundo” vai de doce melancolia à esperança. Confessional, convida o ouvinte a imergir no “espaço afetivo dentro de cada um de nós em canções que, ternamente, buscam memórias, relações e pequenas epifanias que resistem ao caos moderno”.

O show terá participação da cantora e compositora carioca Silvia Machete, que fez dueto com Teago Oliveira na canção “Vida de Casal” a qual estará no repertório. Não devem ficar de fora as envolventes “Coisa Boa”, “Vou Morrer Tentando”, “Vida de Bicho”, “Sou de Salvador”, “Não se Demore” e “Spaceships”. Imperdível.

SERVIÇO

Teago Oliveira

Participação: Silvia Machete

Lançamento do disco: Canções do Velho Mundo

Dia: 14 de dezembro – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 25,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/teago-oliveira/

Ingressos gratis para pessoas trans