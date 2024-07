Casa Natura Musical recebe Os Garotin

Foto: Divulgação

O trio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, recebeu as bençãos de Caetano Veloso

Vindos da região metropolitana do Rio para a Casa Natura Musical Os Garotin sobem ao palco da zona oeste paulistana nos dias 27 e 28 de julho. Formado pelos vocalistas Anchieta, Leo Guima e Curpertino o grupo mistura diversos gêneros como Black Music, R&B, Funk, Samba e Soul.

Como diz aquele outro são os “Funk/Soul Brothers” cujos vídeos foram compartilhados nas redes sociais por nomes de peso como Rubel e Juliette. Porém o incentivo maior veio do baiano Caetano Veloso e da esposa Paula Lavigne.

Juntos há pouco mais de quatro anos o trio lançou em agosto de 2023 o EP “Os Garotin Session” cujas canções já ultrapassaram os 17 milhões de views e plays nas plataformas.

Na Casa Natura Musical os gonçalenses fazem show de lançamento do novo trampo, “Os Garotin de SG”, com doze músicas as quais mantém, as referências e estética características dos rapazes, além da sonoridade particular.

A atmosfera dançante e irresistível do trio está garantida com canções novas, entre elas, “Curva Escura” e mais antigas como “Queda Livre”, “Zero a Cem” e “Pouco a Pouco”.

SERVIÇO

Os Garotin – Lançando “Os Garotin de SG”

Dia 27 de julho – 21 horas

Dia 28 de julho – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/95903/d/266171