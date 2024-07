Alceu Valença no Clube Atlético Juventus

Foto: Divulgação

O cantor leva seus grandes sucessos para a zona leste de São Paulo

No próximo dia 20 de julho, sábado, o cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença faz apresentação única no Clube Atlético Juventus, bairro da Mooca, em São Paulo.

Um dos maiores nomes da nossa música chega ao palco da zona leste da capital com a turnê “Alceu Dispor” que está percorrendo o país sempre com shows muito concorridos.

Aos 78 anos, recém completados, o pernambucano de São Bento do Una mostra um repertório de hits criados ao longo de mais de 5 décadas de carreira.

Cresceu influenciado pelos ritmos regionais como maracatu, cocôs, repentes e emboladas agregando à sua música guitarra, baixo elétrico e sintetizadores numa fusão chamada “forróck”.

Formado em direito, no final dos anos 60, trabalhou como correspondente do Jornal do Brasil. Mas a música falou mais alto e perdemos um promissor advogado, mas ganhamos um dos maiores nomes da MPB.

A estreia discográfica rolou em 1972. Ao lado do conterrâneo e parceiro Geraldo Azevedo gravou “Quadrafônico”. A partir de 1974 vieram inúmeros álbuns emblemáticos, muitos deles, obrigatórios para entender a pluralidade da música nordestina.

Entre tantos grandes discos destacam-se “Espelho Cristalino” (1977), “Coração Bobo” (1980), “Cavalo de Pau” (1982), “Anjo Avesso” (1983), “Sol e Chuva” (1997), “Forró Lunar” (2001) e “Saudade” (2021).

Atravessando as intempéries do tempo o cantor agrega novas gerações de fãs que estão ávidos para conferir os grandes clássicos nesta apresentação imperdível no Juventus.

No repertório estão “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Taxi Lunar”, “Pelas Ruas que Andei”, “Girassol”, “Cavalo-de-Pau”, “Como Dois Animais” (trilha da novela global “Pantanal”) e “Belle de Jour”, cujo clipe já teve mais de 220 milhões de views no YouTube.

Alceu Valença sempre foi acompanhado por grandes músicos e desta vez não é diferente. A turnê “Alceu Dispor” conta com o auxílio luxuoso de Tovinho (teclados), André Juliao (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo) e Cassio Cunha (bateria).

O show tem a super produção da Agência Maker, uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, organizando grandes eventos e shows.

SERVIÇO

Alceu Valença

Turnê Alceu Dispor

Dia 20 de julho – 22 horas

Clube Atlético Juventus

Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/28771/ingressos-para-alceu-valenca-show-da-turne-alceu-dispor