Casa Natura Musical recebe o rapper Leall

Foto: Divulgação O carioca faz show celebrando o Dia da Consciência Negra No próximo dia 20 a Casa Natura Musical, […]

Foto: Divulgação

O carioca faz show celebrando o Dia da Consciência Negra

No próximo dia 20 a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única do rapper carioca Leall. O show integra as comemorações do Mês da Consciência Negra, ao longo de novembro, com artistas dos mais diversos ritmos evidenciando a pluralidade da música afro-brasileira.

Vindo de Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, Arthur de Jesus Leal, nome de batismo de Leall tem se destacado no rap nacional, sobretudo no gênero grime. As vivências de um jovem negro do subúrbio carioca são a força motriz de suas rimas. Com autenticidade e incrível poder de uso das palavras Leall lança olhar único no rap nacional ganhando destaque desde 2019 quando lançou o single “Criminal Influencer”.

O hit “Cachorrada” impulsionou a carreira do cara cuja estreia discográfica com “Esculpido a Machado”, marcou uma fase de experimentação e autenticidade artística. Em 2023 veio “Eu Ainda Tenho Coração” com letras mais maduras e reflexivas falando do reconhecimento artístico e mudanças pessoais, entre elas a paternidade, que influenciam sua visão criativa.

Ao longo da trajetória Leall travou parcerias e colaborações com vários nomes da música contemporânea, entre eles, Napa, OG Britto, Tarcis, Sobs e Thxuzz. Na Casa Natura Musical o rapper faz repertório envolvente com hits do porte de “Pedro Bala”, “Onde Que Nós Taria?”, “Muito Brabo”, “Danos Mentais”, “Faça Dinheiro, Se Mantenha Vivo”, “Jóias do Bairro” e “Movimento Rock”.

SERVIÇO

Leall

Dia 20 de novembro – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/109768/d/334113