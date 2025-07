Casa Natura Musical recebe menores atos

Foto: Murilo Amâncio



O power trio carioca faz show de lançamento do novo álbum “Fim do mundo”

No dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Sendo assim, São Paulo recebe diversos eventos voltados ao ritmo mais tocado do planeta. Mesmo que muita gente já tenha velado e enterrado o rock and roll inúmeras vezes ele resiste, existe, insiste, rumando ao futuro, se houver um, é claro.

Entre os vários grupos que tocam na capital neste mês está o power trio carioca menores atos (grafia em minúsculas mesmo) fazendo apresentação única na Casa Natura Musical neste sábado (12). Formado por Cyro Sampaio (guitarra/voz), Celso Lehnemann (baixo) e Gu Marquardt (bateria) o menores atos está na estrada há 23 anos com sua mistura furiosa de post-hardcore, emocore e rock alternativo. A estreia discográfica rolou em 2005 com o EP independente “Distorção e Trechos de Nossas Vidas”.

Depois gravaram “Animalia” (2014), “Lapso” (2018) e o recém-lançado “Fim do Mundo”. Na bagagem os cariocas também têm dois trampos ao vivaço. “Ao Vivo no CCSP” (2020) e “Ao Vivo no Desgosto – 5 anos de Lapso” (2024).

Na Casa Natura Musical o trio faz show de lançamento de “Fim do mundo” (Deckdisc), trabalho mais conceitual do grupo. Como uma peça teatral o álbum foi dividido em três atos e em doze faixas “transformam sentimentos extremos em som, costurando uma narrativa potente sobre recomeços, desilusões e resistências”. Cada canção é ”uma metáfora sensível e urgente sobre o fim e tudo o que pode nascer a partir dele”.

Em mais de duas décadas de trajetória o menores atos já passou por palcos importantes, entre eles, Rock In Rio, Lollapalooza, Festival Bananada, Circo Voador (RJ) e Carioca Club (SP). Claro que músicas dos trabalhos anteriores estão no setlist. Não devem ficar de fora “Transtorno”, “Contramão”, “Labirinto”, “Tragédia Particular”, “Passional”, “Sereno”, “Pressa” e “Doisazero”.

Quem sobe ao palco da zona oeste de São Paulo abrindo os trabalhos roqueiros é a banda piracicabana Odradek. O trio do interior paulista mostra uma sonoridade encorpada com influências do math rock, jazz e timbres eletrônicos.

SERVIÇO

menores atos

Show de lançamento do álbum Fim do Mundo

Abertura: Odradek

Dia 12 de julho – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/106717/d/320197