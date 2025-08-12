Casa Natura Musical recebe Mauro Diniz

Foto: Roger Manso

O sambista carioca faz show ao lado dos filhos e convida Xande de Pilares

No próximo dia 20 de agosto a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única do show “Mauro Diniz convida Xande de Pilares”. A noite promete desfilar a fina flor do nosso gênero mais tradicional com o renomado sambista carioca ladeado pelos filhos João e Juliana Diniz mostrando que herdaram a veia talentosa do pai.

A apresentação chega ao palco da zona oeste da capital integrando a Série O Samba Pede Passagem destacando nomes consagrados da nossa música. Nascido em Oswaldo Cruz, bairro da zona norte carioca, Mauro Diniz herdou do pai Monarco (1933-2021) o talento para cantar, compor e arranjar samba e pagode.

Desde 2022 Mauro Diniz integra a Velha Guarda da Portela substituindo o pai e, ao longo de quarenta anos de carreira gravou os álbuns “Raça Brasileira” (1985), “Cantar a Paz” (1987), “Simplesmente Mauro Diniz” (1990), “Um Samba de Natal” (2000) e “Apoteose ao Samba” (2003).

A Casa Natura Musical se transforma numa grande roda de samba, visto que Xande de Pilares, nascido no Morro da Chacrinha, também no Rio, foi criado nelas tendo o samba no DNA. Xande sabe o que faz pois traz influências de gigantes da música brasileira e da Black Music indo de Martinho da Vila e Clara Nunes a Ray Charles e James Brown.

Tradição, vivência familiar e samba de alto nível estão garantidos num repertório com composições históricas de Cartola, Nelson Cavaquinho, Monarco, Candeia, Silas de Oliveira, entre outros.

SERVIÇO

Mauro Diniz convida Xande de Pilares

Participação: João e Juliana Diniz

Dia 20 de agosto – quarta-feira – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 20,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/mauro-diniz-convida-xande-de-pilares/