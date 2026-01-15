Casa Natura Musical recebe Mariana Aydar

Foto: Autumn Sonnichsen A cantora e compositora celebra a música nordestina à frente do Bloco Forrozin No próximo dia 23 […]

Foto: Autumn Sonnichsen

A cantora e compositora celebra a música nordestina à frente do Bloco Forrozin

No próximo dia 23 de janeiro a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe em apresentação única a cantora e compositora Mariana Aydar. A vencedora do Grammy Latino sobe ao palco da zona oeste comandando a noite à frente do Bloco Forrozin numa grande homenagem a música nordestina.

Um dos mais tradicionais blocos do carnaval paulistano o Forrozin desfila pelas ruas da capital há quase dez anos tendo já contando com a participação de ícones da música brasileira como Gilberto Gil, Anastácia, Criolo, Mestrinho e Juliana Linhares. Passeando pelos mais variados gêneros nordestinos o público sacudirá com muito forró, xote, maracatu, afoxé, axé e arrocha.

Completando 25 anos de carreira a paulistana Mariana Aydar vem de família musical. Ela cresceu nos bastidores dos shows do pai, Mário Manga, que entre outros, tocou com Arrigo Barnabé e Premeditando o Breque. Tendo a música brasileira como seu maior objetivo Aydar lançou discos emblemáticos. Porém, os maiores reconhecimentos vieram com a conquista do Prêmio Grammy em 2020 e 2024.

Na 21ª Edição do prêmio, em 2020, a paulistana venceu na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa com “Veia Nordestina” aprofundando a conexão com a música raiz brasileira, sobretudo o forró. Quatro anos depois, na 25ª Edição do Grammy Latino, a cantora faturou na mesma categoria com “Mariana e Mestrinho” no qual uniu sua voz ao sanfoneiro sergipano, revisitando clássicos, além de novas composições dando uma modernizada no forró.

Na Casa Natura Musical interpreta sucessos dos icônicos Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Daniela Mercury, Baiana System, entre outros. Imperdível.

SERVIÇO

Mariana Aydar comanda Bloco Forrozin

Dia: 23 de janeiro – 22 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 55,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/mariana-aydar/