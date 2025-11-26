Casa Natura Musical recebe Letrux

Foto: Bruna Latini A cantora carioca faz show comemorando duas décadas de estrada As efemérides legais de 2025 não param. […]

Foto: Bruna Latini

A cantora carioca faz show comemorando duas décadas de estrada

As efemérides legais de 2025 não param. Tem essa também. A carioca Letrux está celebrando duas décadas de carreira se consolidando como uma das mais autênticas cantoras de sua geração transitando por experimentações, conexão popular e equilibrando inovação e resgate histórico.

Nascida Letícia Novaes, no Rio de Janeiro, Letrux é também atriz, roteirista, compositora e escritora. Circulando o país com “20 Anos Alternativa” ela sobe ao palco da Casa Natura Musical, em São Paulo, no dia 12 de dezembro revisitando e reverenciando a efervescente cena independente brasileira dos anos 2000 e 2010.

A virada do século trouxe muitas expectativas, otimismo e alto astral para o planeta e pelo menos na MPB revelou artistas talentosos como Céu, Tulipa Ruiz, Ava Rocha, Anelis Assumpção, Domenico Lancelloti, Curumin e Cidadão Instigado.

Letrux ao longo desses vinte anos gravou e travou parcerias com nomes de destaque tanto do mainstream quanto do cenário independente, entre eles, Barão Vermelho, Marina Lima, Paulo Ho, Leela, Biltre e João Pedro Bonfim.

Em 2008 formou o duo Letuce com o cantor, instrumentista e compositor Lucas Vasconcelos gravando os discos “Plano de Fuga pra Cima dos Outros e de Mim” (2009), “Manja Perene” (2015) e “Estilhaça” (2015). O primeiro trabalho solo, “Letrux em Noite de Climão” veio em 2017, sendo considerado o 10° melhor disco brasileiro daquele ano pela revista Rolling Stone Brasil. Depois a carioca lançou “Letrux Aos Prantos” (2020) e “Letrux como Mulher Girafa” (2023).

“20 Anos Alternativa” confirma que a cantora apesar de ter feitos turnês europeias e se apresentado em grandes festivais como o Lollapalooza, se mantém fiel às suas raízes independentes. Segundo ela, mais que um show é um “documento vivo de uma geração que transformou a MPB, incorporando psicodelia, eletrônica, jazz, samba, rock e pop em um caldeirão estético ousado e autêntico”.

Na Casa Natura Musical Letrux promete um repertório surpresa enaltecendo o trabalho de seus contemporâneos olhando o legado dos anos 2000 projetando-o para o futuro, além de convidar o público a uma imersão numa das fases mais ricas da recente MPB.

SERVIÇO

Letrux

Show: 20 Anos Alternativa

Dia 13 de dezembro – sábado – 21 horas

Duração: 75 minutos

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/letrux/

Ingressos gratuítos para pessoas trans