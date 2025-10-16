Casa Natura Musical recebe Ave Sangria

Foto: Divulgação A lendária banda pernambucana de rock psicodélico recebe o conterrâneo Otto Uma dica imperdível para 25 de outubro […]

Foto: Divulgação



A lendária banda pernambucana de rock psicodélico recebe o conterrâneo Otto

Uma dica imperdível para 25 de outubro é o show da Ave Sangria, banda precursora da Psicodelia Nordestina, movimento que juntou ritmos tradicionais daquela região do Brasil à música psicodélica. Qualquer semelhança com o Mague Beat, emergido na década de 90, não é mera coincidência, visto que o cantor, compositor e percussionista Otto, ex-integrante da Nação Zumbi e Mundo Livre S/A, referências do MB, será o convidado da noite.

A Ave Sangria, se originou na capital Recife, enquanto Otto é de Belo Jardim, atestando a riqueza da música nordestina que atravessa gerações. Formada no final da década de 1960 a Ave Sangria tem uma trajetória peculiar. Entre 1969 e 1974 o grupo liderado por Marco Polo (violão/vocais) e Almir de Oliveira (voz/violão), únicos integrantes da formação original, mostrou valor ao incomodar os militares/golpistas com o álbum homônimo. Lançado em maio de 1974 o LP trouxe canções emblemáticas como “Três Margaridas”, “Momento na Praça”, “Cidade Grande”, “Corpo em Chamas”, “O Pirata” e “Seu Waldir”. E foi justamente esta última que incomodou a ditadura militar por seu teor de questionamentos morais fazendo o álbum ser recolhido das lojas após um mês de lançado.

Abalada e abatida a Ave Sangria encerrou atividades em dezembro de 1974. Corta para 2014 a banda se reuniu para apresentações comemorativas de quatro décadas do disco estreante. Esse novo impulso fez com que a banda voltasse a alçar voo. Revigorada e com nova formação a Ave Sangria lançou finalmente o segundo disco “Vendavais”, em 2019, com canções ainda da década de 1970.

Fazendo shows regularmente os pernambucanos têm na atual formação, ladeando Marco Polo e Almir de Oliveira, Júnior do Jarro (bateria), Gilú Amaral (sopros/percussão) e Juliano Holanda (guitarra/violão/baixo). Por toda contribuição à música brasileira a banda foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial, pela Câmara Municipal do Recife, em 2023.

Por sua vez, Otto tem sólida carreira que já passou dos trinta anos, transitando por maracatu, brega, manguebeat, samba, rock e eletrônica num caldeirão sonoro singular. Em carreira solo lançou os emblemáticos “Samba pra burro”,(1998), “Condom Black”,(2001), “Sem Gravidade” (2003) e “Certa manhã acordei de sonhos intranquilos”, (2009).

Nesta apresentação única e imperdível Ave Sangria e Otto farão verdadeira celebração à música nordestina, pernambucana e brasileira.

SERVIÇO

Ave Sangria convida Otto

Dia 25 de outubro – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/ave-sangria/

