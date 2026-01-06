Carreta sem freios atinge residência em Caieiras e deixa dois feridos

Uma carreta que transportava dois tratores de pequeno porte perdeu o sistema de frenagem e colidiu violentamente contra o muro […]

Uma carreta que transportava dois tratores de pequeno porte perdeu o sistema de frenagem e colidiu violentamente contra o muro de uma casa na madrugada desta terça-feira (6), em Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo. O motorista e o ajudante do veículo sofreram ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 0h30, na Rua Narciso Degrandi, no bairro Vila Rosina — trecho conhecido pela forte inclinação. Sem conseguir frear, o condutor perdeu o controle do caminhão, que acabou atingindo a lateral do imóvel localizado na esquina, onde funciona uma padaria.

Com a batida, parte do muro desabou e a estrutura lateral da residência foi seriamente danificada. Um carro que estava estacionado na garagem foi completamente destruído, e destroços chegaram a invadir o interior da casa.

Equipes da Defesa Civil foram acionadas para prestar atendimento no local. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Caieiras. Para evitar novos riscos, agentes espalharam serragem na via, já que houve vazamento de óleo do caminhão após o impacto.

Em comunicado, a Sabesp informou que concluiu o reparo de um vazamento de água provocado pela quebra do cavalete do imóvel atingido. A Prefeitura de Caieiras afirmou que mobilizou equipes para prestar toda a assistência necessária às vítimas.

A Secretaria da Segurança Pública acrescentou que a Polícia Militar constatou falha mecânica no sistema de freios de um caminhão do tipo semirreboque, o que levou à perda de controle da direção. Além da residência e do carro na garagem, um ônibus escolar também foi atingido. A ocorrência foi registrada como choque na Delegacia de Polícia de Caieiras

Fonte: G1