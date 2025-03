Carnaval: confira o que abre e fecha em Caieiras durante o feriado

De acordo com informações da Prefeitura de Caieiras, as repartições públicas terão horários diferenciados no funcionamento.

Saúde

Pronto-Socorro Laranjeiras e Centro : Atendimento normal.

: Atendimento normal. Farmácia do Cias e Laranjeiras : Fechadas apenas no dia 04/03.

: Fechadas apenas no dia 04/03. UBSs, Casa da Mulher, Caps, Fisioterapia e EMAD: Não haverá atendimento nos dias 03 e 04/03.

Cultura

Mirante do Cristo e Ecoparque : Funcionamento normal.

: Funcionamento normal. Centro Cultural: Fechado durante o feriado, reabrindo em 05/03.

Esporte

Unidades esportivas: Abertas no fim de semana com horário reduzido, das 08h às 17h. Fechadas nos dias 03 e 04/03, retomando o atendimento normal em 05/03, a partir das 12h.

Paço Municipal