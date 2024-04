Caieiras, cidade das artes

Evento que destaca a arte caieirense acontece de 22 de abril a 05 de maio

Com recursos da Lei Paulo Gustavo, o festival terá diversidade artística local, apresentando desde música e dança até literatura e artesanato.

O evento irá ocorrer em sete locais da cidade, incluindo o Centro Educacional e Cultural Izaura Neves, o Ecoparque, e o Boulevard, além de outras instituições educacionais e culturais nos bairros. Na oportunidade os artistas poderão mostrar seus talentos e enriquecer a cultura caieirense.

Programação:

– 22/04: A Escola Estadual Mario Toledo receberá a performance de Soul Reis com “Ubuntu”, uma celebração musical às 19h.

– 23/04: Noite de múltiplos eventos com teatro no Centro Cultural Izaura Neves e música ao vivo no Boulevard, incluindo o empolgante “Show Mano Gogui”.

– 24/04: Uma noite dedicada à literatura no Centro Cultural Izaura Neves promete encantar os amantes das palavras a partir das 19h.

– 27/04: A dança tomará conta do Centro Cultural Izaura Neves à tarde, com apresentações de diversos grupos locais, seguindo com a música de Edu Tiba e Mizifiu na sede da Fanfarra Walther Weiszflog.

– 29/04: O circo vem ao Centro Cultural com atos que prometem divertir e maravilhar públicos de todas as idades.

– 05/05: O festival encerra com um grandioso evento musical que celebra desde Luiz Gonzaga até a música contemporânea brasileira.