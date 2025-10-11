Por que o Brasil é o único país que comemora o Dia das Crianças em 12 de outubro? Descubra a história por trás da data

Você sabia que o Brasil é o único país que celebra o Dia das Crianças em 12 de outubro? Conheça a origem da data, curiosidades históricas e o verdadeiro significado por trás dessa comemoração.

Celebrado com alegria, brincadeiras e presentes, o Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas do ano especialmente pelos pequenos.

Mas o que poucos sabem é que o Brasil é o único país do mundo que celebra o Dia das Crianças em 12 de outubro.

A história por trás dessa tradição mistura política, cultura e até uma boa dose de marketing.

Conheça a história por trás da data

A criação oficial da data remonta a 1924, quando o então presidente Arthur Bernardes sancionou um decreto instituindo o “Dia da Festa da Criança”.

O projeto nasceu após o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, realizado no Rio de Janeiro, em 1923 um evento que discutia temas como educação, nutrição e desenvolvimento infantil.

Naquela época, a realidade das crianças brasileiras era muito diferente da atual:

A maioria das famílias vivia em situação de pobreza.

Muitas crianças não frequentavam a escola.

O trabalho infantil era comum e ainda não havia legislação que as protegesse.

O objetivo do congresso era justamente chamar atenção para essa desigualdade e propor políticas públicas voltadas à infância.

Por que o dia 12 de outubro?

Durante o congresso, foi sugerido que o Dia das Crianças coincidisse com o 12 de outubro, data em que se celebra o Descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 1492.

A ideia era criar uma data unificada para todos os países do continente americano, simbolizando um “novo começo” para as gerações futuras.

Porém, essa unificação não vingou. Cada país acabou escolhendo uma data diferente para celebrar suas crianças.

Veja alguns exemplos:

Paraguai: 16 de agosto — em memória das crianças mortas na Guerra do Paraguai.

16 de agosto — em memória das crianças mortas na Guerra do Paraguai. México: 30 de abril — data criada para homenagear os direitos das crianças.

30 de abril — data criada para homenagear os direitos das crianças. China: 1º de junho — alinhado à convenção internacional dos direitos da criança.

Assim, o Brasil se tornou o único país a celebrar em 12 de outubro, mantendo viva a tradição estabelecida no início do século XX.

Uma data com força cultural e religiosa

Outro fator que consolidou a data foi uma coincidência simbólica.

O 12 de outubro também é o dia Aparecida, padroeira do Brasil, cuja devoção foi oficializada como feriado nacional em 1980.

Com o tempo, o feriado religioso e a data comemorativa se entrelaçaram, tornando o Dia das Crianças uma celebração dupla de fé e de família.

Em muitas cidades, é comum que missas, festas e atividades sociais aconteçam no mesmo dia, reforçando o espírito de união e solidariedade.

A influência do comércio: o nascimento do Dia das Crianças como conhecemos

Mesmo com o decreto de 1924, o Dia das Crianças passou anos sem grande destaque popular.

Foi apenas na década de 1960 que a data ganhou o formato atual, graças a uma campanha publicitária.

A empresa Estrela, fabricante de brinquedos, e a Johnson & Johnson uniram forças para lançar a “Semana do Bebê Robusto”, incentivando o consumo de brinquedos e produtos infantis.

A ação foi um sucesso, as vendas dispararam e a campanha foi adotada por outras marcas.

O comércio percebeu o potencial da data e começou a investir em propagandas, promoções e eventos voltados para o público infantil.

Desde então, o Dia das Crianças se tornou uma das datas mais lucrativas do ano, movimentando bilhões de reais em vendas, perdendo apenas para o Natal.

O verdadeiro significado do Dia das Crianças

Apesar do apelo comercial, a data mantém um valor simbólico e social importante.

Mais do que brinquedos e presentes, o Dia das Crianças é uma oportunidade para refletir sobre o direito à infância saudável, com educação, segurança, lazer e amor.

A Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989, reforça princípios que devem nortear todas as sociedades:

Direito à vida e à dignidade.

Direito à educação e à saúde.

Direito à convivência familiar.

Direito à proteção contra o trabalho infantil e a violência.

No Brasil, esses direitos estão assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990, uma conquista que consolidou décadas de lutas por uma infância mais justa.

Como celebrar de forma consciente

Em tempos de reflexão sobre consumo e sustentabilidade, há muitas maneiras de comemorar o Dia das Crianças com significado:

Valorize o tempo juntos:

Brincar, contar histórias, passear em parques ou cozinhar juntos pode ser muito mais marcante do que um presente caro. Incentive a criatividade:

Oficinas de pintura, leitura e atividades recicláveis despertam o senso artístico e ecológico das crianças. Ensine sobre consumo responsável:

Explique de forma leve a importância de cuidar do planeta e de evitar desperdícios. Brincar com brinquedos feitos de materiais reciclados pode ser educativo e divertido. Doe brinquedos e roupas:

Ensinar solidariedade desde cedo ajuda a formar cidadãos mais empáticos e conscientes.

O Brasil e o futuro da infância

Ao longo de um século, o Dia das Crianças passou de uma iniciativa política a um símbolo de afeto e consciência.

Hoje, ele representa um chamado para proteger, ouvir e valorizar nossas crianças, garantindo que cada uma delas tenha acesso a um futuro digno.

