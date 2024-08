Bombeiros de SP encerram trabalhos em Vinhedo; atendimento às famílias continua

Acolhimento

No sábado (10), 26 famílias de vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. O atendimento será retomado neste domingo (11), a partir das 9h, por equipes da Defesa Civil Estadual e do IML. No instituto, os trabalhos seguem de forma ininterrupta para o reconhecimento das vítimas.

Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário.

Para melhor atendimento a todos, a coleta de materiais genéticos segue uma ordem para seleção das famílias, iniciando por mãe e pai dos desaparecidos, mãe ou pai, mais filho ou cônjuge do desaparecido, filhos e cônjuge do desaparecido, mãe ou pai, mais irmão germano do desaparecido, irmão germano, mais filho e cônjuge do desaparecido, dois ou mais irmãos germanos do desaparecido.

O Governo de SP reservou acomodações em um hotel para os familiares das vítimas que chegam à capital para o reconhecimento dos corpos. Trinta e oito famílias já foram recebidas e são atendidas no local. A Secretaria de Desenvolvimento Social monitora os atendimentos. Após a acomodação nos hotéis, onde também receberão acompanhamento psicológico, os familiares serão orientados a irem até o Instituto Oscar Freire para o prosseguimento dos procedimentos para o reconhecimento.

As famílias de vítimas que residem em Cascavel, no Paraná, e na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e não quiserem se deslocar até a capital paulista, podem se apresentar aos núcleos de IML locais para a realização para o atendimento, entrega de documentação e coleta de material biológico.

Luto Oficial

O Estado de São Paulo decretou luto oficial de três dias em homenagem às 62 vítimas que estavam em um voo de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, sendo 34 homens e 28 mulheres.