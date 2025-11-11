Bob Zoom no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação A simpática formiguinha azul mostra novo e encantador espetáculo Sinal de feriado detectado. Sim, para alegria geral da […]

Foto: Divulgação

A simpática formiguinha azul mostra novo e encantador espetáculo

Sinal de feriado detectado. Sim, para alegria geral da nação tem feriado prolongado semana que vem. Na quinta-feira (20) é comemorado o Dia da Consciência Negra, momento importante de lembrarmos a luta do povo preto por direitos e igualdade.

E como estamos a poucas semanas do Natal as comemorações também já começaram com luzes e decorações ganhando ruas e casas Brasil afora. Já, já o bom velhinho dá as caras para imanarmos e deixar a paz invadir nossos corações. Pelo menos é assim no manual de instruções.

Especiais natalinos também estão tomando conta dos teatros e cinemas para alegria dos pequenos. Um destes espetáculos acontece no Teatro J. Safra em 20 de novembro. O palco da zona oeste recebe “Bob Zoom e a Magia do Natal”, em sessão única.

A simpática e divertida formiguinha azul leva ao J. Safra uma história inesquecível para toda família. Acompanhada dos inseparáveis amiguinhos Alex, o vagalume engraçado e medroso, Lola, a joaninha otimista e simpática e as abelhinhas Zig e Zag, que nunca concordam entre si, mas inseparáveis, Bob Zoom vai em busca do verdadeiro espírito de Natal.

O resultado é uma aventura emocionante num mundo repleto de fantasia, música, alegria e interação. Para a aventura ser completa o bom velhinho Papai Noel ajuda Bob e seus amigos a encontrar e espalhar ainda mais a magia natalina.

Embalando a saga canções populares e músicas inéditas são interpretadas com energia e carisma da formiguinha azul garantindo um espetáculo inesquecível.

SERVIÇO

Bob Zoom e a Magia do Natal

Dia 20 de novembro – 11 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=563