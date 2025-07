BNegão na Casa Natura Musical

Foto: Felipe Diniz

O rapper está lançando o novo álbum “Metamorfoses, Riddims e Afins”

No próximo dia 1° de agosto a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única do rapper carioca BNegão, lançando o mais recente trabalho: “Metamorfoses, Riddims e Afins” (2024) .

O cantor e compositor carioca é, ao lado de Marcelo D2, uma das cabeças pensantes do Planet Hemp, que anunciou o fim das atividades após três décadas de fumaça e polêmicas, com último show rolando em São Paulo em novembro.

Antes da tour de despedida do Planet, Bernardo Ferreira Gomes dos Santos, o BNegão, segue divulgando o disco convidando a galera nesta “imersão em sua jornada de reinvenção”.

Apesar de ter despontando para o cenário nacional à frente do PH lá no meio dos anos 90 o rapper já trilhava um caminho destinado ao sucesso. Como vocalista do The Funk Fuckers estreou no mítico Circo Voador, no Rio, com casa lotada.

Após a morte do fundador, o MC Skunk, BNegão assumiu definitivamente os vocais do grupo, dividindo os mics com D2. Com o Planet Hemp gravou álbuns emblemáticos. Na discografia dos cariocas estão os cultuados “Usuário” (1995), “Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Para” (1997) e “Baseado em Fatos Reais: Trinta Anos de Fumaça” (2024)

Em voo solo o carioca lançou, ladeado pelos Seletores de Frequência, os discos “Enxugando Gelo” (2004), “Sintoniza Lá” (2013) e “TransmutAção” (2015).

Para esta apresentação na zona oeste de São Paulo BNegão traz um caldeirão sonoro no qual atravessa fronteiras conectando passado e futuro, orgânico e eletrônico, com batidas do samba-reggae, cumbia, arrocha carioca e o peso do punk nacional.

Resultado desta mistura toda? Uma contribuição tremenda para a música brasileira, numa obra madura e visceral.

Fazendo aprofundamento em suas raízes, BNegão contou com as guitarras afiadas e bases eletrônicas do parça Gilber T as quais deram a “Metamorfoses, Riddims e Afins” uma identidade incomparável.

“Música urbana, feita do Brasil para o mundo. Conectando novas e antigas tradições ao que há de mais moderno em termos de produção musical. Som do Sul Global”, diz o rapper.

O repertório do show na Casa Natura Musical será centrado no disco trazendo músicas pra incomodar uma sociedade desigual e brutalizada pelo preconceito e opressão aos menos favorecidos. Não devem ficar de fora “Injustiça”, “Cérebros Atômicos”, “O Canto da Sereia”, “O Sósia” e “A Verdadeira Dança”. Imperdível.

SERVIÇO

BNegão

Lançamento do álbum “Metamorfoses, Riddims e Afins

Dia: 1º de agosto – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107367/d/323442