Bluey e família em São Paulo

Foto: Divulgação

A adorável cachorrinha vive situações divertidas que reforçam a importância da união

Chegou o ano novo trazendo as férias de janeiro. Sendo assim os pais já começam a pensar como entreter os pequenos enquanto as aulas não voltam. Uma dica bem legal é o infantil “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!” que estreia temporada paulistana em 9 de janeiro no Teatro Claro Mais SP.

Fenômeno na TV e redes sociais a adorável Bluey chega ao palco da zona sul após temporada de sucesso no Rio de Janeiro prometendo fazer a alegria das crianças com brincadeiras e jogos divertidos. Ao lado de seus pais e da irmãzinha Bingo, a incansável cachorrinha da raça Blue Heeler leva o púbico à uma experiência imersiva na qual cada cômodo da casa da família se transforma em espaço de brincadeiras e descobertas.

Bluey é criação do premiado estúdio de produção australiano Ludo Studio que, entre outros prêmios, já faturou o Emmy, BAFTA, Logie e Peabody, além de figurar entre as empresas mais influentes de 2024, segundo a Revista TIME. No Brasil a série animada é transmitida pelos canais fechados Disney Channel, Disney Jr. e Disney+ e pela Cultura na TV aberta.

A adaptação brasileira tem direção e texto de Esteban Grossi, coreografias de Cezar Rocafi sendo resultado da parceria entre a BBC Studios, Lotus Global e Turbilhão de Ideias. No palco quatorze bailarinos, cantores e atores interpretam as músicas da série, além da presença dos dubladores oficiais brasileiros do desenho.

De acordo com Gustavo Nunes, diretor da Turbilhão de Ideias, “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!” representa um passo importante para o entretenimento familiar no teatro brasileiro.

“Essa união de marcas globais com a excelência da produção local traz a magia de uma das séries infantis mais queridas do mundo para os palcos do país. Mais do que diversão, o projeto valoriza a convivência em família e estrear esta produção internacional em São Paulo reforça a vocação da cidade como capital de grandes experiências culturais”, atesta Gustavo Nunes.

Com energia contagiante a cachorrinha leva a criançada a um universo incrível de imaginação e aventuras. “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!” fica em cartaz na zona sul da capital até 1° de fevereiro com sessões às sextas-feiras, sábados e domingos. Confira.

SERVIÇO

Bluey Ao Vivo- Diversão em Família!

Teatro Claro Mais SP

Rua Olimpíadas, 360, Shopping Vila Olímpia – 5º piso, Vila Olímpia – São Paulo – SP

Temporada: 9 de janeiro a 1° de fevereiro

Horário: Sexta às 15h / Sábado às 11h e 14h / Domingo às 11h e 15h

Ingresso: R$ 240,00 (Plateia VIP) / R$ 200,00 (Plateia) / R$ 140,00 (Balcão nobre) / R$ 50,00 (Balcão)

Capacidade: 801 lugares

Classificação: Livre

Inf:https://teatroclaromaissp.com.br/programacao/bluey-ao-vivo