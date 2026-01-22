Blue Note SP recebe tributo à Tina Turner

Foto: Divulgação A banda FourplusOne toca os grandes sucessos da Acid Queen No próximo dia 30 de janeiro o Blue […]

Foto: Divulgação

A banda FourplusOne toca os grandes sucessos da Acid Queen

No próximo dia 30 de janeiro o Blue Note SP, região central, recebe apresentação única da banda FourplusOne no show “Tina Turner – A história de Anna Mae”. O grupo formado por André Donha (guitarra), Camilla Marotti, Glauce Leandres e Tamara Trindade (vocais), Alex Teix (bateria), Antonio Giffoni (piano e teclados) e Carlos Rocha (baixo) interpreta os grandes hits da Acid Queen numa noite que promete ser inesquecível.

Nascida Anna Mae Bullock, no Tennessee (EUA), Tina Turner (1939-2023) é uma das maiores vendedoras de discos da história com mais de 100 milhões de cópias comercializadas. Os números em torno dela são impressionantes: ganhou doze Prêmios Grammy, única artista a ter ao menos um hit no top 40 do Reino Unido por sete décadas seguidas, três prêmios Grammy Hall of Fame e um Prêmio Grammy de Contribuição em vida.

Primeira artista negra e primeira mulher na capa da Rolling Stone, estando entre os 100 maiores artistas de todos os tempos.

No cinema como não lembrar de sua atuação em “Mad Max – Além da Cúpula do Trovão” interpretando Aunty Entity. Turner se apresentou no Brasil em 1988, durante a Break Every Rule World Tour, tocando para mais de 182 mil pessoas no Estádio do Maracanã. Esse show a colocou no Guiness Book, o livro dos recordes, sendo transmitido para todo o planeta.

Possui estrelas nas calçadas da fama de Hollywood e de St. Louis, sendo indicada duas vezes ao Rock and Roll of Fame, com Ike Turner, em 1991 e como artista solo em 2021. Em 1995 renunciou a cidadania americana e passou a viver na Suiça, onde morreu em 24 de maio de 2023, aos 83 anos.

No Blue Note SP a FourplusOne mostra arranjos refinados para os clássicos da Acid Queen, além de contar histórias por traz de cada canção.

Não ficarão de fora “I Don’t Wanna Lose You”, “The Best”, “We Don’t Need Another Hero”, “Private Dancer”, “Let’s Stay Together”, “What’s Love Got to Do With It”, “Steamy Windows” e “GoldenEye”.

SERVIÇO

FourplusOne

Show: Tina Turner – A história de Anna Mae

Dia 30 de janeiro – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar do Conjunto Nacional – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/fourplusone-tina-turner-a-historia-de-anna-mae/