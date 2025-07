Blitz no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

A banda precurssora do rock oitentista traz novo show para São Paulo

No próximo sábado (12) o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe para apresentação única o grupo carioca Blitz. Liderado pelo vocalista/compositor/instrumentista/ator Evandro Mesquita a trupe traz para a capital paulista a turnê “Agora é a hora”, tocando canções criadas ao longo de mais de quarenta anos.

Surgido a partir do grupo teatral “Asdrúbal Trouxe o Trombone” do qual faziam parte, além de Evandro Mesquita, Patrícia Travassos, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, entre outros, a Blitz abriu as portas do mercado nacional para o rock.

“Você não soube me amar” (Evandro Mesquita/Ricardo Barreto/Guto/Zeca Mendigo), primeiro single dos caras, foi verdadeiro furacão tocando maciçamente nas rádios, programas de TV e vendendo mais de um milhão de compactos (os jovens não sabem o que é isso) em pouco mais de três meses.

Os feitos da Blitz são extraordinários ao longo dessas quatro décadas. Fez um dos melhores shows da primeira edição do Rock In Rio, em 1985. Um ano antes foi o primeiro grupo de rock a se apresentar na Praça da Apoteose para mais de 60 mil pessoas.

Realizou várias turnês internacionais, passando pela Europa, Japão e Estados Unidos. Em 2017 foram indicados ao Grammy Latino com o álbum “Aventuras 2”. Ganharam uma biografia pelo inesquecível jornalista Rodrigo Rodrigues (1975-2020) e em 2020 o documentário “Blitz – o Filme”, dirigido por Paulo Fontenelle, mostrou a trajetória do grupo.

Enfim, números extraordinários que envolvem o octeto integrado por Evandro Mesquita (vocal/guitarra/gaita), Billy Forghieri (vocal/teclados), Juba (bateria/vocal), Rogério Meanda (guitarra/vocal), Sara Rosemback (baixo/vocal), Andréa Coutinho (backing), Nicole Cyrne (backing) e Mafram do Maracanã (percussão/vocal).

“Agora é a Hora” passeia por todas as fases da Blitz e no setlist não devem faltar “A Dois Passos do Paraíso”, “Egotrip”, “Saquarema”, “O Romance da Universitária Otária”, “Mais Uma de Amor (Geme Geme), “Weekend” e, claro, “Você Não Soube Me Amar”.

SERVIÇO

Blitz

Tour: Agora é a Hora

Quando: 12 de julho – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Duração: 120 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/