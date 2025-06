Biquini celebra a vida no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Banda carioca chega a quatro décadas de carreira em alta rotação

Quando lançaram o hit “Zé Ninguém”, em 1991, os caras do Biquini, agora sem o Cavadão, argumentavam uma série de coisas. Se seriam castigados por Deus caso não fossem bons meninos, se amar é sofrer, se dinheiro não traz felicidade e se a vida começa aos quarenta. Esse último questionamento vem justamente corroborar o atual momento da banda carioca na celebração dos 40 anos de carreira em 2025.

Desde o start lá em 1985 quando fizeram o primeiro show no mítico Circo Voador, no Rio de Janeiro, muita coisa rolou com o grupo formado por Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (guitarra), Miguel Flores (teclados) e Álvaro Birita (bateria). As quatro décadas mostraram o quanto foram bons meninos sem a necessidade de um castigo divino. Ao contrário estão firmes e fortes com uma série de singles lançados nos últimos meses.

A efeméride, claro, exigia uma comemoração e ela tá ai com a tour “A Vida Começa aos 40” a qual tá rodando o Brasil, e chega a São Paulo no próximo dia 27 de junho, no Tokio Marine Hall.

Amparados por uma série de singles, entre eles, “A Vida Começa Agora”, “Mãos”, “Uma Viagem” e “Você Tem O Que Merece Ter” os cariocas prepararam um show novo para agradar novos e antigos fãs.

Com treze álbuns de estúdio lançados o Biquini atravessou as décadas tendo entre os destaques “Cidades em Torrente” (1986), “Zé” (1989), “Agora” (1994), “biquini.com.br”(1998), “Roda Gigante” (2013), “As Voltas que o Mundo Dá” (2017), “Ilustre Guerreiro” (2018), até o recente “12 de junho” (2023).

Completam a atual formação o baixista Marcelo Magal e o saxofonista Walmer Carvalho. No setlist, além das canções novas, não devem faltar as clássicas e irresistíveis “Tédio”, “Janaína”, “Vento Ventania”, “Timidez”, “Vou Te Levar Comigo”, “Entre Beijos e Mais Beijos”, “Dani”, “Roda Gigante” e “Um Rio Sempre Beija o Mar”.

SERVIÇO

Biquini

Tour: A Vida Começa aos 40

Dia: 27 de junho – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 48,00

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/event/biquni-tokio-marine-hall