Banda Black Rio no Blue Note SP

A lendária banda funk soul toca seus maiores hits numa trajetória de quase cinco décadas

Na próxima quinta-feira (17) a lendária Banda Black Rio faz apresentação única no Blue Note SP, região central da cidade. Liderado pelo vocalista/tecladista William Magalhães o grupo chega à capital paulista com o show “Clássicos BBR”, revisitando a carreira que em 2026 completa 50 anos.

Criada em 1976 pelo saxofonista Oberdan Magallhães, pai de William, a banda pegou emprestado o nome Black Rio do movimento contra cultural , surgido em nosso país no início daquela década. Essa manifestação artística/comportamental, inspirada pela revolução do funk norte-americano, ficou conhecida como “Black Music Brasileira” por colocar no mesmo caldeirão ritmos diversos indo do funk, ao samba, passando pelo soul, jazz e forró.

Em apenas três anos a Banda Black Rio lançou os emblemáticos e reverenciais “Maria Fumaça” (1977), considerado pela Revista Rolling Stone Brasil o 38º maior álbum da música brasileira, “Gafieira Brasileira” (1978) e “Saci Pererê” (1980). Infelizmente a morte precoce de Oberdan Magalhães aos 38 anos, em janeiro de 1984, obrigou o grupo a entrar em hiato por mais de uma década.

Em 1999 a Black Rio foi reformulada, tendo William à frente e com novos músicos. Desde então gravaram os discos “Movimento” (2001), lançado no exterior com o nome “Rebirth” e “Super Nova Samba Funk” (2011).

“Clássicos BBR” faz uma viagem sonora com hits atemporais para não deixar ninguém parado. No setlist William e banda devem tocar “Mr Funky Samba”, “Leblon Via Vaz Lôbo”, “Metalúrgica”, “Urubu Malandro”, “Vidigal”, “Rio de Fevereiro”, “Samboreando” e “Expresso Madureira”.

SERVIÇO

Banda Black Rio

Show: Clássicos BBR

Dia 17 de julho – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º andar – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/banda-black-rio/