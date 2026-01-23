Bajaj tem qual moto para você? Veja todos os modelos vendidos no Brasil

Portfólio enxuto, propostas claras e preços agressivos colocam a Bajaj como alternativa real às marcas tradicionais
A Bajaj deixou de ser aposta e virou decisão concreta. Em 2026, a marca já ocupa espaço consolidado no mercado brasileiro, com motos nacionais, preços agressivos e propostas bem definidas. Escolher o modelo certo faz toda a diferença.
As motos Bajaj vendidas no Brasil em 2026: diferenças entre os modelos e qual é ideal para você
O ponto é que nem toda Bajaj serve para todo perfil. Embora o portfólio seja enxuto, cada modelo tem uma proposta clara e entender essas diferenças é o que separa uma compra racional de uma decisão por impulso.
Antes de analisar modelo por modelo, vale entender a trajetória da Bajaj no Brasil e a estratégia da marca para crescer no país. A chegada com fábrica própria, portfólio enxuto e preços agressivos explica por que a marca deixou de ser aposta e passou a ser opção real para o motociclista brasileiro.
Aqui você vai entender quais motos a Bajaj vende no Brasil, como elas se diferenciam entre si e, principalmente, para quem cada uma faz mais sentido na prática, considerando uso urbano, estrada, viagens e custo de manutenção.
Como a Bajaj organiza suas motos
Antes de analisar modelo por modelo, é importante entender como a marca estrutura seu lineup no país. A Bajaj não trabalha com dezenas de versões, ela divide sua atuação em duas linhas bem definidas.
Linha Pulsar
A Pulsar é a porta de entrada da Bajaj, elas são motos leves, econômicas e pensadas para o uso diário. A proposta aqui é simplicidade, custo por quilômetro baixo e visual moderno, sem exageros técnicos.
São motos voltadas para:
- Cidade
- Deslocamentos diários
- Iniciantes ou quem vem de baixa cilindrada
Família Dominar
A Dominar é o coração da Bajaj no Brasil. Essa linha cresce em cilindrada, potência e proposta que começa nas nakeds esportivas e chega à sport-touring de média cilindrada, sempre com foco em entregar mais pacote técnico pelo preço.
É aqui que a Bajaj mais incomoda concorrentes tradicionais.
Bajaj Pulsar N150
Proposta e posicionamento
A Pulsar N150 é a Bajaj mais acessível no Brasil. Trata-se de uma naked compacta, voltada para deslocamentos urbanos, economia de combustível e facilidade de pilotagem, essa moto foi pensada para quem quer sair das 125 cc ou comprar a primeira moto sem sustos.
Ela não tenta ser esportiva nem aventureira. Seu foco é eficiência e praticidade.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 149,6 cc
- Potência aproximada de 14 cv
- Câmbio de 5 marchas
- Freios a disco com ABS
- Peso reduzido e posição de pilotagem ereta
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada entre R$ 15.000 e R$ 16.000
Para quem a Pulsar N150 é indicada
- Iniciantes
- Uso urbano diário
- Quem busca baixo custo por quilômetro
- Público jovem ou motociclistas focados em praticidade
Quando não faz sentido
- Para quem pega estrada com frequência
- Para quem busca desempenho ou aceleração
- Para quem já vem de motos acima de 200 cc
Bajaj Dominar NS160
Proposta e posicionamento
A Dominar NS160 é o primeiro degrau acima do básico, ela mantém a agilidade urbana, mas entrega mais desempenho, ciclística mais firme e visual esportivo. É uma naked para quem quer algo além do transporte diário.
Na prática, ela conversa diretamente com quem olha para motos 160 cc mais esportivas.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 160,3 cc
- Potência aproximada de 17 cv
- Câmbio de 5 marchas
- Chassi perimetral
- Freios ABS
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada entre R$ 17.000 e R$ 18.000
Para quem a NS160 é indicada
- Uso urbano com pegadas ocasionais de estrada
- Motociclistas intermediários
- Quem quer esportividade sem subir muito o custo
Quando não faz sentido
- Para quem busca conforto em viagens longas
- Para quem quer torque em baixa rotação
- Para iniciantes muito inseguros
Bajaj Dominar NS200
Proposta e posicionamento
A NS200 é um dos modelos mais conhecidos da Bajaj no mundo. No Brasil, ocupa o espaço da naked esportiva acessível. É uma moto que entrega desempenho forte para a categoria e visual agressivo, sem entrar no território das médias cilindradas.
Ela já exige mais experiência do piloto.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 199,5 cc
- Potência aproximada de 24 cv
- Câmbio de 6 marchas
- Chassi perimetral
- ABS de série
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada entre R$ 18.000 e R$ 19.000
Para quem a NS200 é indicada
- Quem busca performance em baixa e média cilindrada
- Uso urbano com pegada esportiva
- Motociclistas que valorizam aceleração e ciclística
Quando não faz sentido
- Para quem quer conforto acima de tudo
- Para quem prioriza viagens longas
- Para iniciantes absolutos
Bajaj Dominar 250
Proposta e posicionamento
A Dominar 250 é o primeiro passo real para a estrada dentro da marca. Ela entrega mais torque, estabilidade em velocidades mais altas e posição de pilotagem mais confortável. É a transição natural entre a naked urbana e o turismo leve.
Muitos a veem como alternativa racional a motos mais caras de mesma proposta.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 248,8 cc
- Potência aproximada de 27 cv
- Câmbio de 6 marchas
- Suspensão dianteira invertida
- ABS de dois canais
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada entre R$ 22.000 e R$ 23.000
Para quem a Dominar 250 é indicada
- Quem começa a viajar
- Uso misto cidade e estrada
- Motociclistas que querem conforto sem ir para alta cilindrada
Quando não faz sentido
- Para quem roda só na cidade
- Para quem busca esportividade extrema
- Para quem quer potência de sobra para viagens longas
Bajaj Dominar 400
Proposta e posicionamento
A Bajaj Dominar 400, a moto mais vendida da marca no Brasil é o principal cartão de visitas da Bajaj no país. Uma sport-touring acessível, forte, confortável e extremamente competitiva pelo que entrega. Para muitos motociclistas, ela representa a melhor relação custo-benefício da categoria.
Ela foi pensada para viajar, mas sem abrir mão do uso urbano.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 373,3 cc
- Potência aproximada de 40 cv
- Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida
- Controle de tração
- Iluminação full LED
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada entre R$ 25.000 e R$ 26.000
Para quem a Dominar 400 é indicada
- Viagens longas
- Uso rodoviário frequente
- Quem quer potência, conforto e preço competitivo
Quando não faz sentido
- Para quem roda só na cidade
- Para iniciantes
- Para quem busca motos extremamente leves
Para quem está considerando uma 400 cc e quer entender o posicionamento da Bajaj frente a rivais de outras marcas, vale conferir como a Dominar 400 e a NS400Z se posicionam entre as principais motos de 400 cc do mercado brasileiro.
Bajaj Dominar NS400Z
Proposta e posicionamento
A Bajaj Dominar NS400Z, a 400 cc mais esportiva da marca no Brasil é a face mais agressiva da Bajaj na faixa dos 400 cc.
Ela nasce a partir da Dominar 400, mas com uma proposta bem diferente: menos touring, mais esportividade urbana. O visual streetfighter, a postura de pilotagem mais inclinada e as respostas mais diretas do motor deixam claro que aqui o foco é pilotagem ativa e impacto visual.
Não é uma substituta da Dominar 400 tradicional. É uma alternativa. A NS400Z conversa com quem gosta de naked esportiva, quer presença nas ruas e desempenho forte no uso diário, sem abrir mão de preço competitivo.
Principais especificações
- Motor monocilíndrico de 373,3 cc
- Potência aproximada de 40 cv
- Ajuste de motor priorizando respostas em baixa e média rotação
- Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida
- Freios a disco com ABS
- Iluminação full LED
- Ergonomia mais esportiva, com guidão mais baixo
Preço médio no Brasil em 2026
- Faixa estimada em torno de R$ 26.900
O valor praticamente igual ao da Dominar 400 tradicional reforça a estratégia da Bajaj: dar opção de estilo e proposta sem penalizar no preço.
Para quem a Dominar NS400Z é indicada
- Quem busca uma naked esportiva de média cilindrada
- Uso urbano com pegada mais agressiva
- Motociclistas que priorizam visual e sensação de esportividade
- Quem considera rivais como MT-03, mas quer pagar menos
Quando não faz sentido
- Para quem pretende viajar com frequência
- Para quem prioriza conforto em longos trajetos
- Para uso predominante em estrada
- Para iniciantes ou pilotos que buscam condução mais relaxada
A Dominar NS400Z amplia o alcance da linha Dominar ao falar diretamente com um público mais jovem e esportivo. Enquanto a Dominar 400 tradicional atende quem pensa em estrada e versatilidade, a NS400Z é a escolha de quem quer emoção, estilo e desempenho no dia a dia urbano.
Qual Bajaj escolher
- Melhor Bajaj para cidade: Pulsar N150
- Melhor custo-benefício urbano: Dominar NS160
- Melhor esportividade até 200 cc: Dominar NS200
- Melhor equilíbrio cidade e estrada: Dominar 250
- Melhor Bajaj para viajar: Dominar 400
- Melhor Bajaj esportiva urbana: Dominar NS400Z
Escolher uma Bajaj hoje não é apenas decidir cilindrada ou preço. É entender como você usa a moto no dia a dia, onde pretende rodar e o tipo de experiência que espera da pilotagem. O portfólio enxuto da marca deixa isso claro: cada modelo existe para cumprir um papel específico, sem sobreposição desnecessária.
Quem busca economia e praticidade encontra resposta nas Pulsar. Quem quer subir de nível, seja para esportividade ou estrada, encontra na família Dominar opções bem definidas. Essa clareza de proposta é um dos motivos que explicam por que a Bajaj ganhou espaço tão rápido.
No fim das contas, a melhor Bajaj não é a mais potente nem a mais barata. É aquela que faz sentido para o seu perfil, sua rotina e o tipo de estrada que você pretende encarar.