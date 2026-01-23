Bajaj tem qual moto para você? Veja todos os modelos vendidos no Brasil

Portfólio enxuto, propostas claras e preços agressivos colocam a Bajaj como alternativa real às marcas tradicionais

A Bajaj deixou de ser aposta e virou decisão concreta. Em 2026, a marca já ocupa espaço consolidado no mercado brasileiro, com motos nacionais, preços agressivos e propostas bem definidas. Escolher o modelo certo faz toda a diferença.

As motos Bajaj vendidas no Brasil em 2026: diferenças entre os modelos e qual é ideal para você

O ponto é que nem toda Bajaj serve para todo perfil. Embora o portfólio seja enxuto, cada modelo tem uma proposta clara e entender essas diferenças é o que separa uma compra racional de uma decisão por impulso.

Antes de analisar modelo por modelo, vale entender a trajetória da Bajaj no Brasil e a estratégia da marca para crescer no país. A chegada com fábrica própria, portfólio enxuto e preços agressivos explica por que a marca deixou de ser aposta e passou a ser opção real para o motociclista brasileiro.

Aqui você vai entender quais motos a Bajaj vende no Brasil, como elas se diferenciam entre si e, principalmente, para quem cada uma faz mais sentido na prática, considerando uso urbano, estrada, viagens e custo de manutenção.

Como a Bajaj organiza suas motos

Antes de analisar modelo por modelo, é importante entender como a marca estrutura seu lineup no país. A Bajaj não trabalha com dezenas de versões, ela divide sua atuação em duas linhas bem definidas.

Linha Pulsar

A Pulsar é a porta de entrada da Bajaj, elas são motos leves, econômicas e pensadas para o uso diário. A proposta aqui é simplicidade, custo por quilômetro baixo e visual moderno, sem exageros técnicos.

São motos voltadas para:

Cidade

Deslocamentos diários

Iniciantes ou quem vem de baixa cilindrada

Família Dominar

A Dominar é o coração da Bajaj no Brasil. Essa linha cresce em cilindrada, potência e proposta que começa nas nakeds esportivas e chega à sport-touring de média cilindrada, sempre com foco em entregar mais pacote técnico pelo preço.

É aqui que a Bajaj mais incomoda concorrentes tradicionais.

Bajaj Pulsar N150

A Bajaj Pulsar N150 aposta em praticidade, economia e facilidade de pilotagem para o uso urbano diário.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Pulsar N150 é a Bajaj mais acessível no Brasil. Trata-se de uma naked compacta, voltada para deslocamentos urbanos, economia de combustível e facilidade de pilotagem, essa moto foi pensada para quem quer sair das 125 cc ou comprar a primeira moto sem sustos.

Ela não tenta ser esportiva nem aventureira. Seu foco é eficiência e praticidade.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 149,6 cc

Potência aproximada de 14 cv

Câmbio de 5 marchas

Freios a disco com ABS

Peso reduzido e posição de pilotagem ereta

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada entre R$ 15.000 e R$ 16.000

Para quem a Pulsar N150 é indicada

Iniciantes

Uso urbano diário

Quem busca baixo custo por quilômetro

Público jovem ou motociclistas focados em praticidade

Quando não faz sentido

Para quem pega estrada com frequência

Para quem busca desempenho ou aceleração

Para quem já vem de motos acima de 200 cc

Bajaj Dominar NS160

A Dominar NS160 combina agilidade urbana com um visual mais esportivo, sendo o primeiro passo acima das motos básicas de uso diário.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Dominar NS160 é o primeiro degrau acima do básico, ela mantém a agilidade urbana, mas entrega mais desempenho, ciclística mais firme e visual esportivo. É uma naked para quem quer algo além do transporte diário.

Na prática, ela conversa diretamente com quem olha para motos 160 cc mais esportivas.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 160,3 cc

Potência aproximada de 17 cv

Câmbio de 5 marchas

Chassi perimetral

Freios ABS

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada entre R$ 17.000 e R$ 18.000

Para quem a NS160 é indicada

Uso urbano com pegadas ocasionais de estrada

Motociclistas intermediários

Quem quer esportividade sem subir muito o custo

Quando não faz sentido

Para quem busca conforto em viagens longas

Para quem quer torque em baixa rotação

Para iniciantes muito inseguros

Bajaj Dominar NS200

A Bajaj Dominar NS200 entrega uma proposta mais esportiva, com desempenho acima da média e visual agressivo para quem já tem experiência na pilotagem.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A NS200 é um dos modelos mais conhecidos da Bajaj no mundo. No Brasil, ocupa o espaço da naked esportiva acessível. É uma moto que entrega desempenho forte para a categoria e visual agressivo, sem entrar no território das médias cilindradas.

Ela já exige mais experiência do piloto.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 199,5 cc

Potência aproximada de 24 cv

Câmbio de 6 marchas

Chassi perimetral

ABS de série

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada entre R$ 18.000 e R$ 19.000

Para quem a NS200 é indicada

Quem busca performance em baixa e média cilindrada

Uso urbano com pegada esportiva

Motociclistas que valorizam aceleração e ciclística

Quando não faz sentido

Para quem quer conforto acima de tudo

Para quem prioriza viagens longas

Para iniciantes absolutos

Bajaj Dominar 250

A Bajaj Dominar 250 é pensada para quem quer mais conforto, estabilidade e versatilidade no uso diário e em viagens curtas.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Dominar 250 é o primeiro passo real para a estrada dentro da marca. Ela entrega mais torque, estabilidade em velocidades mais altas e posição de pilotagem mais confortável. É a transição natural entre a naked urbana e o turismo leve.

Muitos a veem como alternativa racional a motos mais caras de mesma proposta.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 248,8 cc

Potência aproximada de 27 cv

Câmbio de 6 marchas

Suspensão dianteira invertida

ABS de dois canais

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada entre R$ 22.000 e R$ 23.000

Para quem a Dominar 250 é indicada

Quem começa a viajar

Uso misto cidade e estrada

Motociclistas que querem conforto sem ir para alta cilindrada

Quando não faz sentido

Para quem roda só na cidade

Para quem busca esportividade extrema

Para quem quer potência de sobra para viagens longas

Bajaj Dominar 400

Bajaj Dominar 400 em ação na estrada: a sport-touring da marca no Brasil combina potência, conforto e ótimo custo-benefício para quem roda longas distâncias.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Bajaj Dominar 400, a moto mais vendida da marca no Brasil é o principal cartão de visitas da Bajaj no país. Uma sport-touring acessível, forte, confortável e extremamente competitiva pelo que entrega. Para muitos motociclistas, ela representa a melhor relação custo-benefício da categoria.

Ela foi pensada para viajar, mas sem abrir mão do uso urbano.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 373,3 cc

Potência aproximada de 40 cv

Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida

Controle de tração

Iluminação full LED

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada entre R$ 25.000 e R$ 26.000

Para quem a Dominar 400 é indicada

Viagens longas

Uso rodoviário frequente

Quem quer potência, conforto e preço competitivo

Quando não faz sentido

Para quem roda só na cidade

Para iniciantes

Para quem busca motos extremamente leves

Para quem está considerando uma 400 cc e quer entender o posicionamento da Bajaj frente a rivais de outras marcas, vale conferir como a Dominar 400 e a NS400Z se posicionam entre as principais motos de 400 cc do mercado brasileiro.

Bajaj Dominar NS400Z

Bajaj Dominar NS400Z aposta em visual streetfighter e pilotagem esportiva para disputar espaço entre as nakeds médias mais agressivas do Brasil.

Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Bajaj Dominar NS400Z, a 400 cc mais esportiva da marca no Brasil é a face mais agressiva da Bajaj na faixa dos 400 cc.

Ela nasce a partir da Dominar 400, mas com uma proposta bem diferente: menos touring, mais esportividade urbana. O visual streetfighter, a postura de pilotagem mais inclinada e as respostas mais diretas do motor deixam claro que aqui o foco é pilotagem ativa e impacto visual.

Não é uma substituta da Dominar 400 tradicional. É uma alternativa. A NS400Z conversa com quem gosta de naked esportiva, quer presença nas ruas e desempenho forte no uso diário, sem abrir mão de preço competitivo.

Principais especificações

Motor monocilíndrico de 373,3 cc

Potência aproximada de 40 cv

Ajuste de motor priorizando respostas em baixa e média rotação

Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida

Freios a disco com ABS

Iluminação full LED

Ergonomia mais esportiva, com guidão mais baixo

Preço médio no Brasil em 2026

Faixa estimada em torno de R$ 26.900

O valor praticamente igual ao da Dominar 400 tradicional reforça a estratégia da Bajaj: dar opção de estilo e proposta sem penalizar no preço.

Para quem a Dominar NS400Z é indicada

Quem busca uma naked esportiva de média cilindrada

Uso urbano com pegada mais agressiva

Motociclistas que priorizam visual e sensação de esportividade

Quem considera rivais como MT-03, mas quer pagar menos

Quando não faz sentido

Para quem pretende viajar com frequência

Para quem prioriza conforto em longos trajetos

Para uso predominante em estrada

Para iniciantes ou pilotos que buscam condução mais relaxada

A Dominar NS400Z amplia o alcance da linha Dominar ao falar diretamente com um público mais jovem e esportivo. Enquanto a Dominar 400 tradicional atende quem pensa em estrada e versatilidade, a NS400Z é a escolha de quem quer emoção, estilo e desempenho no dia a dia urbano.

Qual Bajaj escolher

Melhor Bajaj para cidade: Pulsar N150

Melhor custo-benefício urbano: Dominar NS160

Melhor esportividade até 200 cc: Dominar NS200

Melhor equilíbrio cidade e estrada: Dominar 250

Melhor Bajaj para viajar: Dominar 400

Melhor Bajaj esportiva urbana: Dominar NS400Z

Escolher uma Bajaj hoje não é apenas decidir cilindrada ou preço. É entender como você usa a moto no dia a dia, onde pretende rodar e o tipo de experiência que espera da pilotagem. O portfólio enxuto da marca deixa isso claro: cada modelo existe para cumprir um papel específico, sem sobreposição desnecessária.

Quem busca economia e praticidade encontra resposta nas Pulsar. Quem quer subir de nível, seja para esportividade ou estrada, encontra na família Dominar opções bem definidas. Essa clareza de proposta é um dos motivos que explicam por que a Bajaj ganhou espaço tão rápido.

No fim das contas, a melhor Bajaj não é a mais potente nem a mais barata. É aquela que faz sentido para o seu perfil, sua rotina e o tipo de estrada que você pretende encarar.