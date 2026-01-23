Bajaj tem qual moto para você? Veja todos os modelos vendidos no Brasil

Bajaj tem qual moto para você? Veja todos os modelos vendidos no Brasil

Portfólio enxuto, propostas claras e preços agressivos colocam a Bajaj como alternativa real às marcas tradicionais

A Bajaj deixou de ser aposta e virou decisão concreta. Em 2026, a marca já ocupa espaço consolidado no mercado brasileiro, com motos nacionais, preços agressivos e propostas bem definidas. Escolher o modelo certo faz toda a diferença.

As motos Bajaj vendidas no Brasil em 2026: diferenças entre os modelos e qual é ideal para você

O ponto é que nem toda Bajaj serve para todo perfil. Embora o portfólio seja enxuto, cada modelo tem uma proposta clara e entender essas diferenças é o que separa uma compra racional de uma decisão por impulso.

Antes de analisar modelo por modelo, vale entender a trajetória da Bajaj no Brasil e a estratégia da marca para crescer no país. A chegada com fábrica própria, portfólio enxuto e preços agressivos explica por que a marca deixou de ser aposta e passou a ser opção real para o motociclista brasileiro.

Aqui você vai entender quais motos a Bajaj vende no Brasil, como elas se diferenciam entre si e, principalmente, para quem cada uma faz mais sentido na prática, considerando uso urbano, estrada, viagens e custo de manutenção.

Como a Bajaj organiza suas motos

Antes de analisar modelo por modelo, é importante entender como a marca estrutura seu lineup no país. A Bajaj não trabalha com dezenas de versões, ela divide sua atuação em duas linhas bem definidas.

Linha Pulsar

A Pulsar é a porta de entrada da Bajaj, elas são motos leves, econômicas e pensadas para o uso diário. A proposta aqui é simplicidade, custo por quilômetro baixo e visual moderno, sem exageros técnicos.

São motos voltadas para:

  • Cidade
  • Deslocamentos diários
  • Iniciantes ou quem vem de baixa cilindrada

Família Dominar

A Dominar é o coração da Bajaj no Brasil. Essa linha cresce em cilindrada, potência e proposta que começa nas nakeds esportivas e chega à sport-touring de média cilindrada, sempre com foco em entregar mais pacote técnico pelo preço.

É aqui que a Bajaj mais incomoda concorrentes tradicionais.

Bajaj Pulsar N150

Bajaj Pulsar N150 Em Uso Urbano, Mostrando Design Naked, Posição De Pilotagem Ereta E Proposta Voltada Ao Dia A Dia
A Bajaj Pulsar N150 aposta em praticidade, economia e facilidade de pilotagem para o uso urbano diário.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Pulsar N150 é a Bajaj mais acessível no Brasil. Trata-se de uma naked compacta, voltada para deslocamentos urbanos, economia de combustível e facilidade de pilotagem, essa moto foi pensada para quem quer sair das 125 cc ou comprar a primeira moto sem sustos.

Ela não tenta ser esportiva nem aventureira. Seu foco é eficiência e praticidade.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 149,6 cc
  • Potência aproximada de 14 cv
  • Câmbio de 5 marchas
  • Freios a disco com ABS
  • Peso reduzido e posição de pilotagem ereta

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada entre R$ 15.000 e R$ 16.000

Para quem a Pulsar N150 é indicada

  • Iniciantes
  • Uso urbano diário
  • Quem busca baixo custo por quilômetro
  • Público jovem ou motociclistas focados em praticidade

Quando não faz sentido

  • Para quem pega estrada com frequência
  • Para quem busca desempenho ou aceleração
  • Para quem já vem de motos acima de 200 cc

Bajaj Dominar NS160

Bajaj Dominar Ns160 Em Uso Urbano, Destacando Visual Esportivo, Agilidade E Posição De Pilotagem Equilibrada
A Dominar NS160 combina agilidade urbana com um visual mais esportivo, sendo o primeiro passo acima das motos básicas de uso diário.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Dominar NS160 é o primeiro degrau acima do básico, ela mantém a agilidade urbana, mas entrega mais desempenho, ciclística mais firme e visual esportivo. É uma naked para quem quer algo além do transporte diário.

Na prática, ela conversa diretamente com quem olha para motos 160 cc mais esportivas.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 160,3 cc
  • Potência aproximada de 17 cv
  • Câmbio de 5 marchas
  • Chassi perimetral
  • Freios ABS

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada entre R$ 17.000 e R$ 18.000

Para quem a NS160 é indicada

  • Uso urbano com pegadas ocasionais de estrada
  • Motociclistas intermediários
  • Quem quer esportividade sem subir muito o custo

Quando não faz sentido

  • Para quem busca conforto em viagens longas
  • Para quem quer torque em baixa rotação
  • Para iniciantes muito inseguros

Bajaj Dominar NS200

Bajaj Dominar Ns200 Em Uso Urbano, Mostrando Visual Agressivo, Posição De Pilotagem Esportiva E Proposta Focada Em Desempenho
A Bajaj Dominar NS200 entrega uma proposta mais esportiva, com desempenho acima da média e visual agressivo para quem já tem experiência na pilotagem.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A NS200 é um dos modelos mais conhecidos da Bajaj no mundo. No Brasil, ocupa o espaço da naked esportiva acessível. É uma moto que entrega desempenho forte para a categoria e visual agressivo, sem entrar no território das médias cilindradas.

Ela já exige mais experiência do piloto.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 199,5 cc
  • Potência aproximada de 24 cv
  • Câmbio de 6 marchas
  • Chassi perimetral
  • ABS de série

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada entre R$ 18.000 e R$ 19.000

Para quem a NS200 é indicada

  • Quem busca performance em baixa e média cilindrada
  • Uso urbano com pegada esportiva
  • Motociclistas que valorizam aceleração e ciclística

Quando não faz sentido

  • Para quem quer conforto acima de tudo
  • Para quem prioriza viagens longas
  • Para iniciantes absolutos

Bajaj Dominar 250

Bajaj Dominar 250 Em Uso Urbano, Mostrando Posição De Pilotagem Confortável E Estabilidade Para Cidade E Estrada
A Bajaj Dominar 250 é pensada para quem quer mais conforto, estabilidade e versatilidade no uso diário e em viagens curtas.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Dominar 250 é o primeiro passo real para a estrada dentro da marca. Ela entrega mais torque, estabilidade em velocidades mais altas e posição de pilotagem mais confortável. É a transição natural entre a naked urbana e o turismo leve.

Muitos a veem como alternativa racional a motos mais caras de mesma proposta.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 248,8 cc
  • Potência aproximada de 27 cv
  • Câmbio de 6 marchas
  • Suspensão dianteira invertida
  • ABS de dois canais

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada entre R$ 22.000 e R$ 23.000

Para quem a Dominar 250 é indicada

  • Quem começa a viajar
  • Uso misto cidade e estrada
  • Motociclistas que querem conforto sem ir para alta cilindrada

Quando não faz sentido

  • Para quem roda só na cidade
  • Para quem busca esportividade extrema
  • Para quem quer potência de sobra para viagens longas

Bajaj Dominar 400

Bajaj Dominar 400 Em Movimento Em Rodovia, Destacando Porte Sport-Touring, Para-Brisa Elevado E Postura Confortável Para Viagens Longas.
Bajaj Dominar 400 em ação na estrada: a sport-touring da marca no Brasil combina potência, conforto e ótimo custo-benefício para quem roda longas distâncias.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Bajaj Dominar 400, a moto mais vendida da marca no Brasil é o principal cartão de visitas da Bajaj no país. Uma sport-touring acessível, forte, confortável e extremamente competitiva pelo que entrega. Para muitos motociclistas, ela representa a melhor relação custo-benefício da categoria.

Ela foi pensada para viajar, mas sem abrir mão do uso urbano.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 373,3 cc
  • Potência aproximada de 40 cv
  • Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida
  • Controle de tração
  • Iluminação full LED

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada entre R$ 25.000 e R$ 26.000

Para quem a Dominar 400 é indicada

  • Viagens longas
  • Uso rodoviário frequente
  • Quem quer potência, conforto e preço competitivo

Quando não faz sentido

  • Para quem roda só na cidade
  • Para iniciantes
  • Para quem busca motos extremamente leves

Para quem está considerando uma 400 cc e quer entender o posicionamento da Bajaj frente a rivais de outras marcas, vale conferir como a Dominar 400 e a NS400Z se posicionam entre as principais motos de 400 cc do mercado brasileiro.

Bajaj Dominar NS400Z

Bajaj Dominar Ns400Z Em Ação, Vista Frontal, Com Piloto Equipado Em Estrada Aberta, Destacando O Visual Agressivo Da Naked Esportiva E Iluminação Full Led.
Bajaj Dominar NS400Z aposta em visual streetfighter e pilotagem esportiva para disputar espaço entre as nakeds médias mais agressivas do Brasil.
Foto: Divulgação

Proposta e posicionamento

A Bajaj Dominar NS400Z, a 400 cc mais esportiva da marca no Brasil é a face mais agressiva da Bajaj na faixa dos 400 cc.

Ela nasce a partir da Dominar 400, mas com uma proposta bem diferente: menos touring, mais esportividade urbana. O visual streetfighter, a postura de pilotagem mais inclinada e as respostas mais diretas do motor deixam claro que aqui o foco é pilotagem ativa e impacto visual.

Não é uma substituta da Dominar 400 tradicional. É uma alternativa. A NS400Z conversa com quem gosta de naked esportiva, quer presença nas ruas e desempenho forte no uso diário, sem abrir mão de preço competitivo.

Principais especificações

  • Motor monocilíndrico de 373,3 cc
  • Potência aproximada de 40 cv
  • Ajuste de motor priorizando respostas em baixa e média rotação
  • Câmbio de 6 marchas com embreagem assistida
  • Freios a disco com ABS
  • Iluminação full LED
  • Ergonomia mais esportiva, com guidão mais baixo

Preço médio no Brasil em 2026

  • Faixa estimada em torno de R$ 26.900

O valor praticamente igual ao da Dominar 400 tradicional reforça a estratégia da Bajaj: dar opção de estilo e proposta sem penalizar no preço.

Para quem a Dominar NS400Z é indicada

  • Quem busca uma naked esportiva de média cilindrada
  • Uso urbano com pegada mais agressiva
  • Motociclistas que priorizam visual e sensação de esportividade
  • Quem considera rivais como MT-03, mas quer pagar menos

Quando não faz sentido

  • Para quem pretende viajar com frequência
  • Para quem prioriza conforto em longos trajetos
  • Para uso predominante em estrada
  • Para iniciantes ou pilotos que buscam condução mais relaxada

A Dominar NS400Z amplia o alcance da linha Dominar ao falar diretamente com um público mais jovem e esportivo. Enquanto a Dominar 400 tradicional atende quem pensa em estrada e versatilidade, a NS400Z é a escolha de quem quer emoção, estilo e desempenho no dia a dia urbano.

Qual Bajaj escolher

  • Melhor Bajaj para cidade: Pulsar N150
  • Melhor custo-benefício urbano: Dominar NS160
  • Melhor esportividade até 200 cc: Dominar NS200
  • Melhor equilíbrio cidade e estrada: Dominar 250
  • Melhor Bajaj para viajar: Dominar 400
  • Melhor Bajaj esportiva urbana: Dominar NS400Z

Escolher uma Bajaj hoje não é apenas decidir cilindrada ou preço. É entender como você usa a moto no dia a dia, onde pretende rodar e o tipo de experiência que espera da pilotagem. O portfólio enxuto da marca deixa isso claro: cada modelo existe para cumprir um papel específico, sem sobreposição desnecessária.

Quem busca economia e praticidade encontra resposta nas Pulsar. Quem quer subir de nível, seja para esportividade ou estrada, encontra na família Dominar opções bem definidas. Essa clareza de proposta é um dos motivos que explicam por que a Bajaj ganhou espaço tão rápido.

No fim das contas, a melhor Bajaj não é a mais potente nem a mais barata. É aquela que faz sentido para o seu perfil, sua rotina e o tipo de estrada que você pretende encarar.

