Ayrton Montarroyos em São Paulo

O cantor pernambucano presta homenagem a Caetano Veloso

Pode por na agenda. O ano novo chega trazendo música da melhor qualidade com Ayrton Montarroyos. O jovem cantor pernambucano faz apresentação única no Teatro J. Safra, na capital paulista, em 10 de janeiro mostrando o espetáculo “Alguém Cantando Caetano”.

O show, criado em 2021 durante a pandemia de Covid-19, a partir de uma live em preto e branco transmitida pelo Estúdio 185 Apodi em São Paulo, é imersão emocionante na obra do autor de “Sampa” com Montarroyos sacramentando maturidade e interpretação única. Trocadilho com a canção “Alguém Cantando”, do álbum “Bicho”, nono álbum de Caetano Veloso, gravado em 1977, o show percorreu o Brasil emocionando os fãs.

Ayrton Montarroyos, nascido em Recife, sabia desde garoto o quanto queria ser cantor. Aos cinco anos ouvia os grandes nomes da Era de Ouro do Rádio como Dalva de Oliveira, Mireille, Mathieu, Edith Piaf, Orlando Silva, Cauby Peixoto, Dick Farney e Claudette Soares. A estreia profissional veio aos dezesseis anos no Teatro Beberibe, também em Recife, em duas apresentações. Com voz cativante e segura o jovem gravou o primeiro registro fonográfico no disco “100 Anos de Gonzagão”, de 2012, interpretando “Riacho do Navio”, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Esse álbum também teve contribuições reverenciais de Elba Ramalho e Zeca Baleiro.

No ano seguinte Montarroyos integrou o repertório “Herivelto Martins – 100 Anos”, em dueto com a cantora Ylana Queiroga, na faixa “Dois Corações”. O disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”.

“Alguém Cantando Caetano” leva ao palco da zona oeste um repertório repleto de hits convidando o público a “caetanear o que há de bom”. Não ficam de fora clássicos como “Força Estranha”, “O Amor”, “Um Índio” e “Esse Cara”, além de outras menos conhecidas, entre elas, “Cobra Coral” e “A Voz do Morto”. Imperdível.

SERVIÇO

Ayrton Montarroyos

Show: Alguém Cantando Caetano

Dia: 10 de janeiro de 2026 – Sábado

Horário: 20 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=579