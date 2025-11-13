Foto: Divulgação A comédia aborda com inteligência, romantismo e humor assuntos relacionados a qualquer casal Desde a primeira montagem em […]

Foto: Divulgação



A comédia aborda com inteligência, romantismo e humor assuntos relacionados a qualquer casal

Desde a primeira montagem em Curitiba (PR), em outubro de 2013, o espetáculo “Até que o Casamento nos Separe” se tornou sucesso de crítica e público. O texto escrito pelo ator/dramaturgo Eduardo Martini em parceria com a atriz/cantora Cris Nicolotti estreou com os atores Marco Zenni e Lilian Marchiori, rodou o Brasil e passou por várias cidades como Cuiabá, Campinas, Porto Alegre e Fortaleza.

Posteriormente, em 2016 a segunda montagem trouxe o próprio Eduardo Martini contracenando com Viviane Araújo, mantendo o sucesso da versão anterior. Após anos, atendendo pedidos do público, “Até que o Casamento nos Separe” volta aos palcos para nova temporada, desta vez no Teatro União Cultural, em São Paulo, com estreia em 30 de novembro.

Martini, além de atuar dirige o espetáculo, agora ao lado de Suzy Rêgo. No palco, da região central durante 80 minutos, vemos Otávio (Martini) e Maria Eduarda (Rêgo) abrirem suas vidas “com a maior sinceridade, cheia de comédia, contrapontos e riqueza de detalhes onde fica absolutamente impossível não se identificar e não se divertir a valer”.

Com figurinos de Adriana Hitomi e produção da Viga Produtora o espetáculo “não é só uma grande comédia, mas uma sequência de momentos hilários que poucas vezes foram tão bem colocados no palco por uma dramaturgia simples e cativante”. Imperdível.

SERVIÇO

Até que o Casamento nos Separe

Texto: Eduardo Martini e Cris Nicolotti

Direção: Eduardo Martini

Elenco:Suzy Rêgo e Eduardo Martini

Duração: 80 minutos

Censura: 12 anos

Gênero: comédia

Temporada: de 30 de novembro a 21 de dezembro, domingos, às 19h

Ingressos: R$ 100 inteira e R$ 50 meia

Bilheteria online: www.sympla.com

Bilheteria: abre uma hora e meia antes de cada espetáculo

Teatro União Cultural – 269 lugares

Rua Mario Amaral, 209 – Paraiso

Tel: 38852242

Estação Metrô Brigadeiro – 650 metros da estação