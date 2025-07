Arena B3 prima pela excelência musical

Foto: Divulgação



Espaço cultural recebe shows do americano Mark Lambert e da cantora Verônica Sabino

Localizada no coração financeiro de São Paulo a Arena B3 se transformou em grande opção para quem quer desfrutar do centrão da maior metrópole do país. Integrando o complexo da Bolsa de Valores o espaço é administrado pela Aventura e Arte&Atitude oferecendo atividades artísticas intimistas a preços bem acessíveis. Prova disso são os shows do norte-americano Mark Lambert, no sábado (19) e da cantora carioca Verônica Sabino, no domingo (20).

Cantor e guitarrista, Lambert é expert em tributos a grandes nomes internacionais como Ray Charles, Eric Clapton, Sting e The Police. Desta vez, o norte-americano sobe ao palco da região central para duas sessões com o Mark Lambert Organ Trio – Feat. Leo Mitrulis desfilando sonoridade inventiva e moderna de Jazz, Soul, Blues e R&B. Suas inovadoras abordagens musicais encontram eco e harmonia com os geniais Leo Mitrulis (órgão) e Humberto Ziegler (bateria) deixando o público eufórico com solos virtuosos, improvisos, além de doses generosas de swing e groove. Imperdível.

SERVIÇO

Mark Lambert Organ Trio – Feat. Leo Mitrulis

Data: 19 de julho

Sessões: 14h30 e 17 h

Arena B3

Praça Antônio Prado,48 – São Paulo – São Paulo

Valores: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Classificação: Livre

Duração: 75 minutos

Link Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/106250

Por sua vez, Verônica Sabino homenageia Chico Buarque, figura basilar da MPB. O carioca do Bairro do Catete é aos 81 anos, completados em 19 de junho, um dos maiores artistas vivos da nossa música. Cantor, compositor, violonista, dramaturgo, escritor e ator, Chico gravou mais de oitenta álbuns, entre trabalhos solo, e parcerias com outros músicos.

Em sessão dupla na Arena B3, Verônica Sabino celebra as seis décadas de carreira do autor de “Construção” evidenciando o Chico Sambista e o Chico Amante, se sobressaindo o amor e a poesia.

Acompanhada pelo violonista Fernando Caneca, a cantora carioca interpreta “Maninha”, “Qualquer Canção”, “Quem te viu, quem te vê”, “Samba do Grande Amor” e “Sabiá” entre outras canções.

E ainda há um complemento e tanto. Verônica Sabino dá uma canjinha com canções de Tim Maia (1942-1998) quando o síndico estava “limpo”. Entre elas, “Bom Senso”, “Imunização Racional (Que Beleza)” e “Universo em Desencanto”.

SERVIÇO

Verônica Sabino

Data: 20 de julho

Sessões: 14h30 e 17 h

Arena B3

Praça Antônio Prado,48 – São Paulo – São Paulo

Valores: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Classificação: Livre

Duração: 40 minutos

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/106789/d/320531/s/2183823