Ao mestre Djavan com carinho

Foto: Bruno Moreira

O cantor e compositor alagoano é homenageado em show em São Paulo

No próximo dia 20 de junho o Teatro Liberdade, em São Paulo, recebe apresentação única do show “Walmir Borges canta Djavan”. O espetáculo é um tributo do músico paulistano ao autor de “Pétala”, “Oceano” e tantas outras canções que marcaram a MPB.

Walmir Borges, destacado produtor musical, traz uma incrível paleta de talentos sendo também cantor, compositor, arranjador e diretor musical. Primando pela qualidade da canção o cara vem amparado por mais de trinta anos de carreira tendo já trabalhado com uma gama diversa de artistas.

Da música popular ao rock, passando pelo rap, sertanejo e samba raíz o paulistano assina parcerias com Paula Lima, Tony Garrido, Seu Jorge, Jeito Moleque, Exaltasamba, Alexandre Pires, Alcione, Almir Guineto, Luan Santana, Melanina Carioca, Guilherme Arantes, Roberto Frejat, Rapin Hood, Max de Castro, Belo, Fernanda Porto, Simoninha, Jair Oliveira, Luciana Mello e Grupo Pixote.

Sua discografia traz apenas quatro trabalhos, porém é sólida na qual se destacam “Melhor Momento” (2018) e “Pra Tocar no Baile” (2024). O reconhecimento internacional resultou na parceria com Philip Bailey, vocalista da lendária Earth, Wind & Fire, juntos realizaram uma turnê pelo Brasil, na qual Borges abriu os shows da banda americana.

A trajetória de WB é alicerçada pela junção da tradição da música de qualidade que não envelhece trazendo o tempero da modernidade. Suingue brasileiro com doses generosas de juventude e inovação, sempre ligado no que rola ao redor fazendo-o definir sua sonoridade como “Brasil World”. Mais um músico extraordinário made in Brazil.

Em “Walmir Borges canta Djavan” não devem ficar de fora, além das já citadas, “Lilás”, “Se”, “Meu Bem Querer”, “Flor de Lis”, “Acelerou”, “Samurai”, “Sina” e “Faltando um Pedaço”. Recomendado.

SERVIÇO

Walmir Borges canta Djavan

Dia 20 de junho – 21 horas

Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Região central de São Paulo – SP

Classificação: Livre

Duração: 120 minutos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/106460/d/319033