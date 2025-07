A mulher da Van em São Paulo

Foto: Divulgação

Nathalia Timberg protagoniza espetáculo que fala de relações humanas e etarismo

O Teatro Bravos, em São Paulo, recebe a partir de hoje a nova temporada de “A Mulher da Van”. Protagonizada por Nathalia Timberg a montagem é uma adaptação do livro homônimo do britânico Alan Bennet o qual fala de sua relação com Mary Shepperd (1911-1989).

Shepperd foi uma acumuladora e sem teto inglesa que morou em uma Kombi Van Bedford, circulando pelas ruas de Londres, parando de tempos em tempos em determinadas ruas, durante anos. No começo da década de 70 ela estacionou na frente da casa de Alan Bennet que permitiu que o veículo ficasse por alguns meses. No entanto Shepperd permaneceu lá por anos até morrer em 1989.

A relação entre o escritor e a acumuladora deu origem à obra levada posteriormente aos palcos britânicos no começo da década de 90 tendo a maravilhosa Maggie Smith (1934-2024) no papel-título. Smith também protagonizou a adaptação cinematográfica de “A Mulher da Van”, em 2015.

Na montagem que chega à zona oeste da capital a tradução do texto ficou nas mãos de Clara Carvalho com direção de Ricardo Grasson. O elenco estelar, além de Nathalia Timberg, traz Caco Ciocler, Nilton Bicudo, Duda Mamberti, Roberto Arduin, Lilian Blanc, Noemi Marinho Cléo de Páris e Lara Córdula.

Durante quase duas horas o público acompanha a trama pautada pelas relações humanas, etarismo e intolerância, desafios da convivência, humor e solidão. Ricardo Grasson diz que montar o espetáculo era um sonho antigo de Nathalia Timberg.

“Ela tinha esse texto há mais de 15 anos e, quando nós faziamos a peça “33 Variações”, em 2016, me contou sobre a vontade de montá-la. Com a pandemia de Covid-19, ela ficou cinco anos longe dos palcos e, então me ligou dizendo que gostaria finalmente retomar o projeto, possivelmente seu último trabalho”, diz o diretor.

Sobre a escolha do elenco, Grasson afirma que “todos são atores de transfiguração e composição”.

“Eles têm muita facilidade de se transformar no próprio personagem, mudando o jeito de andar, falar, a voz, o corpo e expressões. Esse tipo de ator é muito raro e, na montagem, tenho certeza que formamos um time muito poderoso”, conclui o diretor.

“A Mulher da Van” fica em cartaz no Teatro Bravos até 3 de agosto com sessões às sextas, sábados e domingos.

SERVIÇO

A Mulher da Van

Temporada: de 4 de julho a 3 de agosto

Sextas: 21 horas – Sábados: 17 horas – Domingos: 18 horas

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros – São Paulo – SP

Duração: 100 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R 60,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/106647