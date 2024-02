SP Chamber Orquestra se apresenta no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação

Sob regência de Giovanna Elias a orquestra mostra obras de Beethoven, Schubert e Mahler

Nos próximos dois domingos (3 e 10 de março) o Teatro J. Safra recebe a SP Chamber Orquestra executando obras de três dos maiores compositores eruditos.

Idealizada e regida pela jovem maestrina Giovanna Elias a SPCO sobe ao palco da zona oeste num concerto inédito com obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Peter Schubert (1797-1828) e Gustav Mahler (1860-1911).

Beethoven, compositor e pianista alemão é figura reverencial na música ocidental. Suas obras estão entre as mais executadas do erudito sendo a ponte entre o período clássico e a era romântica.

O austríaco Schubert foi um dos mais significativos compositores do final do classicismo. Dentro o período romântico se tornou conhecido por um estilo marcante e inovador. Entre suas mais de 600 peças, como óperas e sinfonias se destaca a “Sinfonia Incompeta”.

Já o checo-austríaco Gustav Mahler é visto como um dos maiores compositores do período romântico, sendo fundamental entre a transição e da música do Século XIX e período moderno, compondo grandes sinfonias como “Das Lied von der Erde (A Canção da Terra).

Criada há apenas dois anos a SP Chamber Orquestra objetiva “difundir a prática da música de concerto, instrumental e vocal para diversos públicos e conduzir os jovens músicos à profissionalização. A SP Chamber Orchestra proporciona a inclusão social, a democratização do acesso à música clássica”.

Giovanna Elias, além de regente titular da SPCO, é também regente assistente na Orquestra de Câmara da ECA USP (OCAM). Entre os recitais que já dirigiu estão a ópera “L’Elisir d’Amore”, de Caetano Donizetti, concertos de árias e ensembles de óperas, além do “Concerto n.23 para piano e orquestra de Mozart”.

Nas duas apresentações no Teatro J.Safra a SPCO recebe como solista o jovem pianista Calebe Faria. Formado pelo Conservatório do Estado do Rio e graduando em canto pela UFRJ sob orientação de Inácio de Nonno, Calebe Faria integrou corpos artísticos como o Coro Acadêmico da OSESP, o Conjunto Sacravox, além de vários outros trabalhos.

SERVIÇO

SP Chamber Orquestra

Concerto Sinfônico com obras de Beethoven, Schubert e Mahler

Dias 3 e 10 de março – Domingos

Horário: 20 horas

Regente Giovanna Elias

Solista Calebe Faria

Gênero: musical

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 90

Vendas em https://www.teatrojsafra.com.br

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra – 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561