Salsinha, delicada e poderosa

Foto: Reprodução Internet

Salsa ajuda na prevenção de câncer e diabetes, faz bem para a saúde dos rins e muito mais. Também chamada de salsinha, é um ótimo alimento para dar sabor a pratos sem acrescentar quantidades excessivas de sal ou açúcar. Além de ajudar na redução do consumo de temperos refinados, o consumo de salsa proporciona benefícios à saúde como por exemplo, ajuda a prevenir o câncer de pele e, segundo estudos, contribui para a diminuição do tamanho de tumores agressivos na mama. Protege contra a diabetes; melhora a saúde óssea; o chá de salsa limpa os rins; melhora a anemia; trata o mau hálito; melhora a saúde cardiovascular. A salsa também contém altos níveis de vitamina B e ácido fólico, que impedem o espessamento das paredes das artérias. Além disso, o potássio presente na salsa reduz a pressão alta, o que ajuda a prevenir doenças cardíacas e derrames; equilibra os hormônios; ajuda a melhorar a saúde dos olhos e também no cuidado capilar entre outros benefícios.