O pinhão é uma iguaria tradicionalmente associada às festas juninas, especialmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Derivado da semente da Araucaria angustifolia, também conhecida como pinheiro-brasileiro, o pinhão é colhido entre os meses de abril e junho, coincidentemente com o início do inverno brasileiro e a temporada de celebrações juninas, quando o pinhão é altamente aguardado e apreciado por sua versatilidade culinária e valor nutritivo. Ele pode ser cozido em água com sal de 3e a 40 minutos e também incorporado em uma variedade de receitas que vão desde farofas e sopas até doces. Sua textura macia e sabor único complementam outros pratos típicos das festas juninas, como o quentão e o vinho quente. Nas festas juninas, o pinhão não é apenas um alimento, mas também um símbolo de união e celebração.

Uma receita popular é a farofa de pinhão, que combina a semente com farinha de mandioca, bacon, cebola e temperos, criando um acompanhamento saboroso para carnes e outros pratos típicos.

O pinhão, portanto, é mais do que apenas um alimento; é um elemento central das tradições juninas, trazendo sabor, cultura e história para a mesa.