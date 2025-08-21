Os 7 carros automáticos com mais defeitos no Brasil em 2025: Alertas do Procon e custos de reparo que podem chegar a R$ 18 Mil

No mundo automotivo brasileiro, o câmbio automático conquistou o coração de milhões de motoristas. Segundo dados da Fenabrave, em 2025, mais de 65% dos veículos novos vendidos no país dispensam o pedal da embreagem, priorizando conforto e praticidade, essa popularidade vem acompanhada de um lado sombrio: falhas frequentes em transmissões automáticas, que geram reclamações em massa no Procon e contas altas em oficinas mecânicas.

Reparos podem variar de R$ 8 mil a impressionantes R$ 18 mil, impactando o bolso e a confiança dos proprietários.

Baseado em relatos de mecânicos especializados e registros oficiais de órgãos de defesa do consumidor, vou listar 7 modelos de carros automáticos que mais apresentam problemas no Brasil este ano de 2025. Saiba quais são os defeitos mais comuns, os custos envolvidos e dicas essenciais para evitar dores de cabeça.

Se você está pensando em comprar um veículo usado ou novo, continue lendo para tomar decisões informadas e proteger seu investimento.

O boom dos automáticos e os problemas escondidos

A transição para câmbios automáticos no Brasil acelerou nos últimos anos, impulsionada por marcas como Nissan, Honda e Volkswagen.

Esses sistemas prometem trocas suaves e eficiência energética, mas no dia a dia das estradas brasileiras com tráfego intenso, temperaturas elevadas e pavimentação irregular eles revelam fragilidades. Transmissões como CVT (Continuamente Variável), DSG (Dupla Embreagem) e Powershift são as mais criticadas, sofrendo com superaquecimento, desgaste prematuro e falhas eletrônicas.

De acordo com especialistas em oficinas, o problema não é só técnico, muitos motoristas negligenciam a manutenção, acreditando no mito do “óleo vitalício”.

O Procon-SP registrou um aumento de 20% nas queixas relacionadas a câmbios automáticos em 2025, destacando a necessidade de maior conscientização.

Lista dos 7 carros automáticos mais problemáticos em 2025

Em comparação com transmissões manuais, onde um reparo de embreagem custa em média R$ 2 mil, os automáticos podem multiplicar esse valor por até nove vezes.

Aqui está a seleção dos modelos de carros automáticos com mais defeitos e que lideram as reclamações, com base em dados cruzados de Procon, Reclame Aqui e relatos de mecânicos, cada um apresenta defeitos específicos, mas o denominador comum é o alto custo de conserto.

1. Nissan Kicks com Câmbio CVT: O campeão de vendas e de queixas

O Nissan Kicks é um SUV compacto adorado por sua versatilidade, mas seu câmbio CVT o coloca no topo das listas de problemas.

Em uso urbano, como no trânsito caótico de São Paulo ou Rio de Janeiro, o sistema sofre superaquecimento constante.

Defeitos comuns : Trancos durante as trocas de marcha e perda gradual de potência.

: Trancos durante as trocas de marcha e perda gradual de potência. Causas principais : Falta de resfriamento adequado em condições de “anda e para”.

: Falta de resfriamento adequado em condições de “anda e para”. Custo de reparo estimado: R$ 10 mil a R$ 15 mil, incluindo troca de componentes internos.

Proprietários relatam que os sintomas surgem após 50 mil km, afetando a dirigibilidade e a segurança.

2. Honda Civic (Modelos 2016-2020) com CVT: Reputação Abalada

A Honda é sinônimo de durabilidade, mas gerações antigas do Civic com CVT acumulam críticas, apesar de atualizações recentes, os modelos mais velhos ainda circulam e causam transtornos.

Defeitos comuns : Desgaste acelerado da correia interna, levando a “patinação” (sensação de escorregamento).

: Desgaste acelerado da correia interna, levando a “patinação” (sensação de escorregamento). Causas principais : Exposição a altas temperaturas e óleo degradado.

: Exposição a altas temperaturas e óleo degradado. Custo de reparo estimado: R$ 12 mil a R$ 18 mil, muitas vezes exigindo reconstrução completa.

No Procon, há casos de travamento total, forçando motoristas a guinchos emergenciais.

3. Volkswagen Golf e Jetta com DSG: Rapidez que custa caro

Os alemães Golf e Jetta impressionam pela performance, graças ao câmbio DSG de dupla embreagem. No entanto, essa tecnologia sensível não se adapta bem ao clima tropical brasileiro.

Defeitos comuns : Superaquecimento do módulo mecatrônico, resultando em trancos e falhas totais.

: Superaquecimento do módulo mecatrônico, resultando em trancos e falhas totais. Causas principais : Uso em estradas irregulares e manutenção inadequada.

: Uso em estradas irregulares e manutenção inadequada. Custo de reparo estimado: R$ 15 mil a R$ 18 mil, com peças importadas elevando o preço.

Oficinas alertam que ignorar luzes de alerta pode levar a danos irreversíveis.

4. Ford Focus com Powershift: Um histórico polêmico

O Ford Focus ganhou notoriedade negativa devido ao câmbio Powershift, envolvido em ações judiciais e recalls passados.

Mesmo em 2025, modelos usados continuam problemáticos.

Defeitos comuns : Falhas nas embreagens duplas e no módulo eletrônico, causando perda de aceleração.

: Falhas nas embreagens duplas e no módulo eletrônico, causando perda de aceleração. Causas principais : Desgaste prematuro em tráfego pesado.

: Desgaste prematuro em tráfego pesado. Custo de reparo estimado: Até R$ 14 mil, incluindo diagnósticos complexos.

O Procon registra panes repentinas, representando riscos à segurança viária.

5. Chevrolet Onix Plus (Unidades Iniciais) com automático de 6 Marchas: Popularidade com ressalvas

Como um dos sedãs mais vendidos, o Onix Plus automático atrai frotas de apps de transporte.

No entanto, as primeiras versões apresentam vulnerabilidades.

Defeitos comuns : Problemas na bomba de óleo, levando a superaquecimento e desgaste.

: Problemas na bomba de óleo, levando a superaquecimento e desgaste. Causas principais : Uso intensivo sem trocas regulares de fluido.

: Uso intensivo sem trocas regulares de fluido. Custo de reparo estimado: R$ 8 mil a R$ 12 mil, acessível mas recorrente.

Mecânicos recomendam monitoramento constante para evitar escaladas.

6. Renault Captur com CVT: Aventura urbana com limites

O SUV Renault Captur CVT é estiloso e acessível, mas reclamações no Procon o incluem na lista por falhas em viagens prolongadas.

Defeitos comuns : Perda de pressão e risco de “fundir” a transmissão devido a superaquecimento.

: Perda de pressão e risco de “fundir” a transmissão devido a superaquecimento. Causas principais : Cargas excessivas e rodovias quentes.

: Cargas excessivas e rodovias quentes. Custo de reparo estimado: R$ 9 mil a R$ 13 mil, com necessidade de coolers adicionais.

Proprietários de regiões quentes, como o Nordeste, relatam maior incidência.

7. Jeep Renegade com automático de 6 ou 9 marchas: Aventura off-road com ressalvas

O SUV Jeep Renegade é robusto e versátil, mas reclamações no Reclame Aqui e oficinas o incluem na lista por falhas recorrentes na transmissão, especialmente em modelos flex ou turbo.

Defeitos comuns: Falha no trocador de calor levando a mistura de água/fluido de arrefecimento com óleo do câmbio, superaquecimento, trancos nas trocas de marcha, demora no engate (como na ré) e perda de força.

Falha no trocador de calor levando a mistura de água/fluido de arrefecimento com óleo do câmbio, superaquecimento, trancos nas trocas de marcha, demora no engate (como na ré) e perda de força. Causas principais: Defeito crônico de fábrica (vício oculto), uso em condições intensas como tráfego urbano ou estradas irregulares, e falta de atualizações de software ou manutenção preventiva.

Defeito crônico de fábrica (vício oculto), uso em condições intensas como tráfego urbano ou estradas irregulares, e falta de atualizações de software ou manutenção preventiva. Custo de reparo estimado: R$ 12 mil a R$ 20 mil, incluindo troca do trocador de calor, reconstrução da transmissão e peças importadas.

Proprietários de regiões quentes, como o Sudeste e Nordeste, relatam maior incidência, com sintomas surgindo após 40-60 mil km e disputas com concessionárias por cobertura de garantia.

Razões por trás dos carros automáticos com mais defeitos no Brasil em 2025 e os impactos no mercado

Especialistas apontam que os câmbios automáticos são projetados para eficiência, mas o ambiente brasileiro com poeira, buracos e calor, acelera o envelhecimento, somando com a falta de manutenção preventiva agrava o cenário: trocas de óleo a cada 40 mil km são cruciais, contrariando manuais que sugerem “vitalício”.

No mercado de usados, esses modelos desvalorizam até 20%, como visto no Focus Powershift. Compradores evitam riscos, optando por alternativas como Toyota Corolla ou Hyundai HB20, com transmissões mais robustas.

Dicas práticas para evitar prejuízos com carros automáticos

Para não cair nessa armadilha, siga estas recomendações:

Manutenção regular : Troque o fluido da transmissão mesmo sem indicação da montadora.

: Troque o fluido da transmissão mesmo sem indicação da montadora. Sinais de alerta : Preste atenção a trancos, ruídos ou luzes no painel – diagnósticos precoces economizam milhares.

: Preste atenção a trancos, ruídos ou luzes no painel – diagnósticos precoces economizam milhares. Compra inteligente : Exija laudo técnico em veículos seminovos e considere garantias estendidas.

: Exija laudo técnico em veículos seminovos e considere garantias estendidas. Escolha alternativa : Priorize marcas com histórico positivo em câmbios, como as japonesas com transmissões tradicionais.

: Priorize marcas com histórico positivo em câmbios, como as japonesas com transmissões tradicionais. Consultoria profissional: Visite oficinas especializadas antes de qualquer decisão.

As montadoras defendem que falhas afetam uma minoria, atribuindo-as a uso incorreto.

Contudo, recalls globais em modelos como o DSG da Volkswagen sugerem defeitos de design.

Em resumo: Conforto Sim, Surpresas Não

Os carros automáticos dominam as vendas no Brasil, mas modelos como Nissan Kicks, Honda Civic e Volkswagen Golf destacam a importância de pesquisa e cuidados.

Com reparos podendo atingir R$ 18 mil, a prevenção é o melhor investimento, seguir dicas e ficar atento às reclamações do Procon, você garante uma experiência mais tranquila ao volante.

(Este artigo foi criado com base em dados públicos e relatos gerais, visando informar e orientar. Consulte sempre profissionais qualificados para diagnósticos específicos.)

FONTE: Reclameaqui, Uol