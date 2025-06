Nuvem em forma de funil em Jundiaí deixa moradores assustados: Entenda o fenômeno raro

Na tarde desta quinta-feira (5), uma nuvem em forma de funil em Jundiaí, no interior de São Paulo deixou os moradores assustados, eles se depararam com um fenômeno atmosférico raro e impressionante. Durante uma forte ventania, uma nuvem em formato de funil apareceu no céu, causando medo e curiosidade entre os cidadãos.

Embora o cenário lembrasse o início de um tornado, a Defesa Civil esclareceu que se tratava de uma nuvem do tipo SCUD, conhecida por sua aparência ameaçadora e associação com tempestades severas.

O que é a nuvem SCUD e como ela é formada?

O fenômeno observado em Jundiaí não é totalmente desconhecido para os meteorologistas. Trata-se de uma nuvem SCUD, uma formação atmosférica de baixa altura que pode parecer um funil ao se estender do céu até próximo ao solo.

Nuvens SCUD são formadas quando há um encontro entre massas de ar quente e úmido, que são empurradas para cima por uma massa de ar frio, resultando em uma nuvem condensada.

Embora essa formação possa ser confundida com o início de um tornado, ela não é, na maioria dos casos, associada a tornados reais. Porém, é importante destacar que ela pode ser um indicativo de que condições climáticas severas estão se aproximando.

As imagens compartilhadas mostraram o céu coberto por nuvens densas, com a nuvem em forma de funil se destacando. Essa nuvem, por sua vez, não tocou o solo, mas seu formato e movimento foram suficientes para gerar um certo pânico nos moradores.

VEJA O VIDEO:

https://www.instagram.com/regionalnewsoficial/reel/DKlbTKjtbkW

Uma das maiores preocupações ao observar uma nuvem em forma de funil é a associação imediata com tornados. De fato, a aparência da nuvem pode ser assustadora, mas, de acordo com a Defesa Civil, as nuvens SCUD raramente estão diretamente relacionadas a tornados. Elas indicam, sim, condições climáticas severas, como ventos fortes, trovoadas e, ocasionalmente, granizo. No entanto, é importante ressaltar que, no caso específico de Jundiaí, não houve registros de danos materiais ou feridos devido à ventania.

Embora a nuvem tenha gerado um grande alvoroço na cidade, é fundamental que os moradores saibam como se comportar em situações como essa.

Em um cenário de formação de nuvem SCUD, as tempestades podem ser intensas, com rajadas de vento capazes de derrubar árvores e danificar telhados. Portanto, a recomendação dos especialistas é que as pessoas se mantenham em locais protegidos e sigam os alertas emitidos pelas autoridades.

A Defesa Civil de São Paulo reforçou algumas recomendações importantes para a população durante tempestades severas:

Procure abrigo seguro : Durante ventos fortes, é essencial estar em um local abrigado, longe de janelas ou objetos que possam ser arremessados pelo vento.

: Durante ventos fortes, é essencial estar em um local abrigado, longe de janelas ou objetos que possam ser arremessados pelo vento. Evite áreas externas durante ventos fortes : Não se abrigue perto de árvores, placas ou postes, pois há risco de queda.

: Não se abrigue perto de árvores, placas ou postes, pois há risco de queda. Evite atravessar áreas alagadas: Durante a chuva intensa, é importante não atravessar ruas alagadas ou pontes submersas, pois o risco de acidentes é grande.

FONTE: DEFESA CIVIL SP