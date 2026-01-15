Novo Audi Q5 evolui em tecnologia e conforto para disputar o topo dos SUVs premium

O novo Audi Q5 chega ao Brasil como uma das apostas mais fortes da marca no segmento de SUVs premium.
Com design atualizado, interior totalmente digital e motor mais potente, o modelo evolui para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo e exigente.
Em um mercado cada vez mais disputado, o modelo evolui em praticamente todos os aspectos, mantendo o porte ideal para uso urbano, elevando o nível tecnológico e reforçando sua identidade sofisticada.
A proposta é clara: continuar competitivo frente a rivais diretos e atender um consumidor mais exigente, atento não apenas ao luxo, mas também à eficiência, conectividade e conforto real no dia a dia.
Nos últimos anos, os SUVs médios premium passaram a concentrar grande parte das vendas das marcas de luxo e o novo Audi Q5 surge justamente nesse momento, reposicionado para disputar espaço com modelos recém-renovados e oferecer uma experiência mais moderna, silenciosa e digital.
Nova plataforma e dimensões equilibradas
Plataforma PPC e ganhos estruturais
O novo Audi Q5 é construído sobre a plataforma PPC, sigla para Premium Platform Combustion. Essa base substitui a antiga MLB e foi desenvolvida para suportar níveis mais avançados de tecnologia, conectividade e assistência à condução.
Apesar da mudança estrutural, o SUV manteve proporções equilibradas, algo valorizado por quem utiliza o carro diariamente em grandes cidades.
O crescimento em comprimento foi discreto, preservando a facilidade de manobra, enquanto entre-eixos, largura e altura praticamente não mudaram o garante amplo espaço interno sem transformar o Q5 em um veículo excessivamente grande para o uso urbano.
Design mais moderno e aerodinâmico
Visualmente, o novo Audi Q5 adota a linguagem mais recente da marca.
A dianteira chama atenção pelos faróis afilados em LED, que podem contar com tecnologia Matrix e assinaturas luminosas configuráveis, já a grade Singleframe aparece em posição mais elevada, reforçando a sensação de robustez.
Na lateral, o desenho é limpo e elegante, com novas rodas que variam entre 17 e 21 polegadas conforme a versão, sua traseira traz lanternas OLED de nova geração, capazes de exibir diferentes assinaturas e até alertas visuais em determinadas situações, ampliando segurança e identidade visual.
Motorização e desempenho
Motor 2.0 TFSI de nova geração
Para o mercado brasileiro, o novo Audi Q5 será oferecido com o motor 2.0 TFSI EA888 evo5. Esse conjunto entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque, números que colocam o SUV entre os mais fortes da categoria.
O câmbio é automatizado de dupla embreagem com sete marchas, sempre associado ao sistema de tração integral quattro ultra.
Apesar de, na Europa, o Q5 já contar com versões eletrificadas, a Audi optou por não trazer, neste primeiro momento, sistemas híbridos para o Brasil, essa estratégia é semelhante à adotada na geração anterior, deixando espaço para futuras versões híbridas plug-in.
Condução refinada e silenciosa
Um dos pontos mais elogiados do novo Audi Q5 é o trabalho de suspensão e isolamento acústico. Mesmo sem a suspensão a ar adaptativa em todas as versões nacionais, o SUV apresenta rodar confortável, absorvendo bem irregularidades e mantendo excelente controle de carroceria.
Sua cabine permanece silenciosa mesmo em velocidades mais altas, reforçando a sensação premium.
Interior digital e foco no usuário
Painel panorâmico e experiência digital
Por dentro, o novo Audi Q5 passa por uma transformação profunda.
O painel adota um conjunto de telas curvas, integrando o Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e a central multimídia de 14,5 polegadas e em algumas configurações, há ainda uma tela exclusiva para o passageiro dianteiro, com tecnologia de privacidade ativa.
O sistema multimídia é rápido, intuitivo e mantém comandos essenciais, como o ar-condicionado de três zonas, sempre acessíveis. A conectividade é completa, com espelhamento sem fio e carregador por indução refrigerado.
Acabamento e praticidade
O acabamento interno evoluiu em materiais e encaixes. A escolha de cores, texturas e iluminação ambiente cria uma atmosfera moderna e sofisticada, seu banco traseiro conta com ajustes de inclinação e profundidade, permitindo priorizar espaço para passageiros ou ampliar o porta-malas.
Com os bancos rebatidos, o volume de carga pode ultrapassar 1.400 litros, tornando o Q5 bastante versátil para viagens longas e uso familiar.
Tecnologia de segurança e assistência
O novo Audi Q5 incorpora um pacote completo de assistências ao motorista.
Entre os principais recursos estão:
- Controle de cruzeiro adaptativo
- Assistente ativo de permanência em faixa
- Frenagem autônoma de emergência
- Monitoramento de ponto cego
- Reconhecimento de placas
Além disso, a Audi prepara a estreia de um assistente digital com inteligência artificial, capaz de interagir por comandos de voz e auxiliar em funções do veículo e navegação.
Tabela de especificações do Novo Audi Q5
Audi Q5: especificações principais no Brasil
Audi Q5 nova geração
- Motor: 2.0 TFSI turbo gasolina
- Potência: 272 cv
- Torque: 400 Nm
- Câmbio: Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas
- Tração: Integral quattro ultra
- 0 a 100 km/h: cerca de 6,0 segundos
- Comprimento: 4.717 mm
- Entre-eixos: 2.820 mm
- Porta-malas: até 1.473 litros com bancos rebatidos
Destaque para o equilíbrio entre desempenho forte, conforto e tecnologia embarcada.
Comparativo entre os rivais
O novo Audi Q5 chega reposicionado para enfrentar rivais diretos igualmente renovados. Seu foco está em oferecer condução refinada, interior altamente tecnológico e identidade visual marcante.
Enquanto alguns concorrentes apostam mais na esportividade, o Q5 busca equilíbrio entre conforto, desempenho e inovação digital.
Dentro do segmento de SUVs médios premium, a disputa está mais equilibrada do que nunca, modelos como BMW X3, Audi Q5 e Mercedes-Benz GLC evoluíram em tecnologia, conforto e desempenho, tornando a escolha cada vez mais dependente do perfil de uso e das prioridades do comprador.