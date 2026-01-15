Novo Audi Q5 evolui em tecnologia e conforto para disputar o topo dos SUVs premium

O novo Audi Q5 chega ao Brasil como uma das apostas mais fortes da marca no segmento de SUVs premium. Com design atualizado, interior totalmente digital e motor mais potente, o modelo evolui para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

Em um mercado cada vez mais disputado, o modelo evolui em praticamente todos os aspectos, mantendo o porte ideal para uso urbano, elevando o nível tecnológico e reforçando sua identidade sofisticada.

A proposta é clara: continuar competitivo frente a rivais diretos e atender um consumidor mais exigente, atento não apenas ao luxo, mas também à eficiência, conectividade e conforto real no dia a dia.

Nos últimos anos, os SUVs médios premium passaram a concentrar grande parte das vendas das marcas de luxo e o novo Audi Q5 surge justamente nesse momento, reposicionado para disputar espaço com modelos recém-renovados e oferecer uma experiência mais moderna, silenciosa e digital.

Nova plataforma e dimensões equilibradas

Plataforma PPC e ganhos estruturais

O novo Audi Q5 é construído sobre a plataforma PPC, sigla para Premium Platform Combustion. Essa base substitui a antiga MLB e foi desenvolvida para suportar níveis mais avançados de tecnologia, conectividade e assistência à condução.

Apesar da mudança estrutural, o SUV manteve proporções equilibradas, algo valorizado por quem utiliza o carro diariamente em grandes cidades.

O crescimento em comprimento foi discreto, preservando a facilidade de manobra, enquanto entre-eixos, largura e altura praticamente não mudaram o garante amplo espaço interno sem transformar o Q5 em um veículo excessivamente grande para o uso urbano.

Design mais moderno e aerodinâmico

Visualmente, o novo Audi Q5 adota a linguagem mais recente da marca.

A dianteira chama atenção pelos faróis afilados em LED, que podem contar com tecnologia Matrix e assinaturas luminosas configuráveis, já a grade Singleframe aparece em posição mais elevada, reforçando a sensação de robustez.

Na lateral, o desenho é limpo e elegante, com novas rodas que variam entre 17 e 21 polegadas conforme a versão, sua traseira traz lanternas OLED de nova geração, capazes de exibir diferentes assinaturas e até alertas visuais em determinadas situações, ampliando segurança e identidade visual.

Motorização e desempenho

Motor 2.0 TFSI de nova geração

Para o mercado brasileiro, o novo Audi Q5 será oferecido com o motor 2.0 TFSI EA888 evo5. Esse conjunto entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque, números que colocam o SUV entre os mais fortes da categoria.

O câmbio é automatizado de dupla embreagem com sete marchas, sempre associado ao sistema de tração integral quattro ultra.

Apesar de, na Europa, o Q5 já contar com versões eletrificadas, a Audi optou por não trazer, neste primeiro momento, sistemas híbridos para o Brasil, essa estratégia é semelhante à adotada na geração anterior, deixando espaço para futuras versões híbridas plug-in.

Condução refinada e silenciosa

Um dos pontos mais elogiados do novo Audi Q5 é o trabalho de suspensão e isolamento acústico. Mesmo sem a suspensão a ar adaptativa em todas as versões nacionais, o SUV apresenta rodar confortável, absorvendo bem irregularidades e mantendo excelente controle de carroceria.

Sua cabine permanece silenciosa mesmo em velocidades mais altas, reforçando a sensação premium.

Interior digital e foco no usuário

Painel panorâmico e experiência digital

Por dentro, o novo Audi Q5 passa por uma transformação profunda.

O painel adota um conjunto de telas curvas, integrando o Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e a central multimídia de 14,5 polegadas e em algumas configurações, há ainda uma tela exclusiva para o passageiro dianteiro, com tecnologia de privacidade ativa.

O sistema multimídia é rápido, intuitivo e mantém comandos essenciais, como o ar-condicionado de três zonas, sempre acessíveis. A conectividade é completa, com espelhamento sem fio e carregador por indução refrigerado.

Acabamento e praticidade

O acabamento interno evoluiu em materiais e encaixes. A escolha de cores, texturas e iluminação ambiente cria uma atmosfera moderna e sofisticada, seu banco traseiro conta com ajustes de inclinação e profundidade, permitindo priorizar espaço para passageiros ou ampliar o porta-malas.

Com os bancos rebatidos, o volume de carga pode ultrapassar 1.400 litros, tornando o Q5 bastante versátil para viagens longas e uso familiar.

Tecnologia de segurança e assistência

O novo Audi Q5 incorpora um pacote completo de assistências ao motorista.

Entre os principais recursos estão:

Controle de cruzeiro adaptativo

Assistente ativo de permanência em faixa

Frenagem autônoma de emergência

Monitoramento de ponto cego

Reconhecimento de placas

Além disso, a Audi prepara a estreia de um assistente digital com inteligência artificial, capaz de interagir por comandos de voz e auxiliar em funções do veículo e navegação.

Tabela de especificações do Novo Audi Q5

Audi Q5: especificações principais no Brasil

Audi Q5 nova geração

Motor: 2.0 TFSI turbo gasolina

2.0 TFSI turbo gasolina Potência: 272 cv

272 cv Torque: 400 Nm

400 Nm Câmbio: Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas

Automatizado de dupla embreagem, 7 marchas Tração: Integral quattro ultra

Integral quattro ultra 0 a 100 km/h: cerca de 6,0 segundos

cerca de 6,0 segundos Comprimento: 4.717 mm

4.717 mm Entre-eixos: 2.820 mm

2.820 mm Porta-malas: até 1.473 litros com bancos rebatidos

Destaque para o equilíbrio entre desempenho forte, conforto e tecnologia embarcada.

Comparativo entre os rivais

O novo Audi Q5 chega reposicionado para enfrentar rivais diretos igualmente renovados. Seu foco está em oferecer condução refinada, interior altamente tecnológico e identidade visual marcante.

Enquanto alguns concorrentes apostam mais na esportividade, o Q5 busca equilíbrio entre conforto, desempenho e inovação digital.

Dentro do segmento de SUVs médios premium, a disputa está mais equilibrada do que nunca, modelos como BMW X3, Audi Q5 e Mercedes-Benz GLC evoluíram em tecnologia, conforto e desempenho, tornando a escolha cada vez mais dependente do perfil de uso e das prioridades do comprador.