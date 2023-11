Humberto Gessinger no Tokio Marine Hall

Foto: Instagram

No próximo dia 25 de novembro o Tokio Marine Hall recebe em apresentação única o cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger. Considerado um dos grandes letristas do rock nacional o gaúcho de Porto Alegre chega à casa da zona sul paulistana com novo show fazendo um apanhado da carreira de quase quatro décadas.

À frente do Engenheiros do Hawaii, Gessinger lançou o primeiro trabalho discográfico “Longe Demais das Capitais”, em 1986. Com a banda lançou álbuns emblemáticos, entre eles, “O Papa é Pop” (1990), “Simples De Coração” (1995) e “Surfando Karmas & DNA” (2002).

Desde o hiato do EdH a partir de 2008, Gessinger vem lançando trabalhos interessantes como “Insular”, de 2013 e o recente “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”.

Com mais de três milhões de cópias vendidas e e vários discos de ouro e platina na bagagem Humberto Gessinger mostrará canções dos Engenheiros e da carreira solo como “Infinita Higway”, “Refrão de Bolero”, “Terra de Gigantes”, “Partiu”, “Bem a Fim”, “Um dia de Cada vez” e “Estranho Fetiche”.

SERVIÇO

Humberto Gessinger

Dia 25 de novembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/humberto-gessinger-3/