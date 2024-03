Folhas de goiabeira, santo remédio

Goiabeira é uma planta medicinal indicada para auxiliar no tratamento da diarreia, diabetes, colesterol alto ou aliviar a dor, pois possui propriedades antiespasmódicas, anti-inflamatórias e antioxidantes.

Por ajudar a baixar o colesterol ruim e os triglicerídeos, a goiabeira pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto ou AVC, por exemplo e assim reduzir o risco de doenças cardiovasculares associadas à diabetes.

A folha de goiabeira ajuda evitar o acúmulo de gordura no fígado e o desenvolvimento de fígado gordo além de baixar o colesterol ruim. Possui propriedades antiobesidade, auxilia a combater infecções, especialmente em feridas ou úlceras na pele, ajudando na cicatrização e também no combate às infecções na boca e gengivas, aftas, úlceras na boca e gengivite. Tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar diversas dores, como espasmos intestinais, dor de barriga, entre outras. Tem propriedades anti-inflamatórias É auxiliar no combate ao câncer, no combate à queda de cabelo. Não devem usar a planta crianças, mulheres grávidas ou em amamentação ou para pessoas com problema de prisão de ventre, eczema, ou que tenham alergia a essa planta medicinal. Para pessoas diabéticas, a goiabeira deve ser usada com cautela, pois pode interagir com os remédios para diabetes e baixar muito o açúcar do sangue, causando hipoglicemia. A tintura de goiabeira, por conter álcool, também não deve ser usada por pessoas em tratamento do alcoolismo. Recomenda-se buscar informações com um especialista, antes do consumo e com orientação do médico ou de um profissional especializado em plantas medicinais.