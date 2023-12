Fafá de Belém no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

A paraense apresenta o show Temas de novelas e Grandes sucessos

No próximo sábado, 16 de dezembro, Fafá de Belém faz apresentação única no Teatro Bradesco. Considerada um dos maiores nomes da música brasileira a cantora chega à casa da zona oeste paulistana com o show “Temas de novelas e Grandes Sucessos”, interpretando canções que integraram as trilhas sonoras de folhetins televisivos ao longo de sua carreira de 48 anos.

Segundo Fafá, ela leva para os palcos um show que surgiu a partir de lives realizadas em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

“A live de novelas nasceu da necessidade que eu senti de comunicação entre as pessoas com mais de 60 anos que estavam presas em casa durante a pandemia. Eu vi acontecer muita coisa para gente jovem, mas eu não me sentia representada pelos shows que estavam acontecendo virtualmente”, conta Fafá. Foi uma aderência linda e, desde então, venho pensando em levar isso para os palcos. Agora é a hora de viajar por todo o Brasil e levar esse show para as grandes casas de espetáculos”, diz ela.

Nascida Maria de Fátima Palha de Figueiredo, na capital do Pará, a cantora ganhou projeção nacional em 1975 com a música “Filho da Bahia”, a qual integrou a trilha da novela global “Gabriela”.

Desde então ela trilhou sucesso nacional e internacional com inúmeras turnês pela Europa, se apresentando em vários países, entre eles Portugal, Espanha, Itália e Alemanha.

Nesses quase cinquenta anos de trajetória gravou mais de 30 álbuns entre Lps, Cds e DVDs, vendendo em torno de 15 milhões de cópias. Premiações foram inúmeras como os troféus de “Melhor cantora” e “Melhor Álbum”, categoria popular, ano 2016, do Prêmio da Música Brasileira. Em 2018 foi novamente indicada na categoria Melhor DVD.

A paraense está entre os artistas que mais participaram de trilhas de novelas ultrapassando mais de 60 canções. O repertório de “Temas de novelas e Grandes Sucessos”, terá músicas interpretadas por ela e de outros artistas como “Coração do Agreste” (novela Tieta), “Filho da Bahia” (novela Gabriela), “Sereia” (Especial Plunct Plact Zoom), “Foi Assim” e “Nuvem de Lágrimas”, além de “Dona”, do Roupa Nova (Novela Roque Santeiro) e “Aguenta Coração”, de José Augusto (Bebê à Bordo).

SERVIÇO

Fafá de Belém

Show: Temas de Novelas e Grandes Sucessos

Dia: 16 de dezembro – 21 horas

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 min.

Classificação: 12 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Ingressos a partir de R$ 60,00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/muzx4wdx