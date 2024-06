Capital Inicial no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

A banda faz os dois últimos shows da turnê 4.0

Quem ainda não conferiu o Capital Inicial ao vivo tem grande oportunidade neste final de semana. A banda liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto faz no Espaço Unimed, zona oeste de São Paulo, as duas últimas apresentações da turnê “4.0” no sábado (29) e domingo (30).

Ladeado por Fê Lemos (bateria), Flávio Lemos (baixo) e Yves Passarel (guitarra), Ouro Preto canta os maiores clássicos do grupo nesta tour comemorativa de quatro décadas de estrada que teve início em setembro de 2022 no Rock In Rio.

Nesse ano e meio os caras tocaram de norte a sul do país, passando por 60 cidades e público de mais de 350 mil espectadores. Superprodução com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, “4.0” tem direção-geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. Batman Zavareze cuidou da direção de arte, com design de iluminação assinado por Cesio Lima e cliques pelo fotógrafo Márcio Zavareze. Marote ao lado da própria banda é responsável pelos arranjos.

As origens do Capital remontam ao final dos anos 70 quando o batera Fê Lemos criou com Renato Russo, que viraria líder da Legião Urbana, e o sul-africano André Pretorius o grupo Aborto Elétrico. Entre idas e vidas, erros e acertos, desentendimentos e reconciliações o Aborto Elétrico deu origem ao Capital e Legião que ao longo dos anos se tornaram gigantes do rock brazuca.

Em sua trajetória musical o grupo lançou discos emblemáticos no rock nacional como “Capital Inicial” (1986), “Todos os Lados” (1989), “Eletricidade” (1991), “Atrás dos Olhos” (1998),”Acústico MTV ao Vivo” (2000) e “Rosas e Vinho Tinto” (2002). O mais recente registro discográfico dos brasilienses é “Sonora”, de 2018. Mesmo sem lançar um álbum de inéditas há seis anos o Capital tem espólio considerável para os fãs ouvirem, pularem, além de cantar junto.

Momentos marcantes na carreira de Dinho e comparsas não faltam nesses quarenta anos. Em 1987 a banda abriu os shows da turnê brasileira do britânico Sting, tocando em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Em 2001, na tour do “Acústico MTV”, os brasilienses fizeram um dos shows mais aclamados daquela edição do Rock In Rio.

No setlist do Espaço Unimed não devem faltar “Música Urbana”, “Fátima”, “Veraneio Vascaína”, “Independência”, “A Sua Maneira”, “O Passageiro”, “Natasha”, “Kamikaze” e “Depois da Meia-noite”. A banda conta com o auxílio luxuoso do tecladista Nei Medeiros e do guitarrista Fabiano Carelli.

SERVIÇO

Capital Inicial – Encerramento da turnê 4.0 – Dias 29 e 30 de junho

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda São Paulo/SP

Horário: sábado às 22h30 e domingo às 20 horas

Abertura dos portões: sábado às 20h30 e domingo às 18h

Classificação etária: 18 anos. Menores apenas acompanhados dos responsáveis legais durante todo o show, mediante assinatura de termo de responsabilidade, que pode ser preenchido no bistrõ do portão principal de acesso.

Parcelamento: até 10x no site | 3x na bilheteria. Inf: https://www.eventim.com.br/artist/capital-inicial-4-0/

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h00 às 17h00 – exceto feriados.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.