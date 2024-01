Camomila, muito além da calma

Foto: reprodução internet

A camomila é uma erva consumida desde a antiguidade por possuir substâncias com funções ansiolíticas, calmantes, indutoras do sono, anti-inflamatórias e antioxidantes, que auxiliam na condução de uma rotina de relaxamento e melhoria da qualidade do sono. As folhas e flores secas ou frescas da camomila podem ser consumidas em forma de chás (infusão) puras ou misturadas a outras ervas, como a Melissa (erva cidreira), para aumentar seu poder de ação. Além disso, podem ser usadas como compressas sobre a pele ou para produção de vapores inalatórios por possuir também alguns óleos essenciais voláteis.

Dentre os benefícios estão a função de relaxante muscular e antiespasmódicas, cujas substâncias diminuem as contrações musculares involuntárias, como espasmos intestinais e uterinos, e aumentam a produção corporal de glicina, aminoácido com capacidade de relaxar os músculos. Com isso, há redução dos sintomas de cólicas abdominais e menstruais. O consumo de camomila ainda auxilia indiretamente no controle da hipertensão, do estresse e da ansiedade. Atenção: crianças com mais de 1 ano podem ingerir até 100 ml/dia da bebida sem adição de açúcar. Funções de combate a radicais livres e prevenção de doenças e até emagrecimento. Contudo recomenda-se consultar um especialista antes do consumo